Antony en co doen FC Utrecht pijn: hoop op vervolg EL-avontuur lijkt vervlogen

Het is FC Utrecht donderdagavond niet gelukt om het Europa League-avontuur nieuw leven in te blazen. Door een 2-1 verliespartij tegen Real Betis wordt het enorm lastig voor de ploeg van Ron Jans om ook na de winter nog Europees actief te zijn.

FC Utrecht begon het duel met een meevaller met een negatieve bijsmaak. Isco en Sofyan Amrabat kwamen vervelend met elkaar in botsing en na een minuut of tien hadden beide spelers het veld verlaten. Vooral voor Isco was dit pijnlijk: hij was net terug van een blessure. Wat volgde was een fase zonder grote kansen, maar waarin Utrecht zich toch het meest bij de vijandelijke goal meldde. Souffian El Karouani en Sebastien Haller kregen beiden kansen om de score te openen.

Artikel gaat verder onder video

Na een moment of twintig was het echter alleen Betis dat de klok sloeg. Antony en spits Juan Hernandez waren beiden meermaals dreigend; vaak was er dan een voorzet aan voorafgegaan. Dat was ook het recept voor de 1-0. Antony won een schouderduel van Can Bozdogan en gaf gelijk voor op de spits van Betis. Hernandez kopte vervolgens al vallend in: 1-0. FC Utrecht kwam daarna weinig in het spel voor, maar mocht zich wel beklagen over de arbitrale beslissingen: Antony en Angel Ortiz hadden in de eerste helft ook met rood van het veld kunnen stappen. Ook verloren de Domstedelingen El Karouani, toen die in botsing kwam met keeper Michael Brouwer.

Betis was direct na rust weer de betere ploeg, maar reeg geen kansen aaneen. Toch was het wel binnen de kortste keren 2-0 voor de thuisploeg: Abdessamed Ezzalzouli dribbelde vanaf de linkerflank naar binnen en schoot van afstand fraai raak. Het moment van de wedstrijd viel echter in minuut 55. Miguel Rodriguez kreeg de bal bij de middellijn en besloot direct te schieten. Omdat Álvaro Vallés ver voor zijn doel stond, plofte de bal tegen het net (2-1). De Utrechtse fans werden helemaal gek toen invaller Derry Merkin een mooie aanval met links afrondde, maar iets eerder had de Brit buitenspel gestaan. Het duel bleef rommelig, maar ook omdat het op sommige momenten niet meezat, kon FC Utrecht geen resultaat uit dit duel halen.