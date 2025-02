Antony doet iedereen versteld staan en laat Spaanse media gissen naar verklaringen

Het besluit van om in het restant van dit seizoen op huurbasis te gaan voetballen bij Real Betis, pakt vooralsnog uitstekend uit. De Braziliaan, die wordt gehuurd van Manchester United, was afgelopen zaterdag al trefzeker in de competitie en trof donderdagavond ook doel in de heenwedstrijd tegen KAA Gent in de tussenronde van de Conference League. De voormalig aanvaller van Ajax was in Engeland langdurig het mikpunt van spot, maar is volgens Spaanse media de ‘perfecte definitie van wat een winteraanwinst moet zijn’.

Manchester United telde in de zomer van 2022 bijna honderd miljoen euro neer voor de komst van Antony. Erik ten Hag wilde de Braziliaan na hun samenwerking bij Ajax dolgraag meenemen naar Old Trafford. De Amsterdammers waren in eerste instantie niet bereid mee te werken aan een vertrek van de vleugelspeler, maar toen Manchester United wanhopig werd en grof geld wilde betalen, gingen ze dan toch overstag. Antony begon veelbelovend aan zijn avontuur in Engeland, maar slaagde er niet in zijn goede start een passend vervolg te geven. Hij wordt inmiddels bestempeld als miskoop en maakte na een eerste seizoenshelft waarin hij er niet tot nauwelijks aan te pas kwam, op huurbasis de overstap naar Real Betis.

Spaanse media zijn vol lof

In Spanje vindt Antony het plezier in voetballen terug. Na zijn treffer tegen Celta de Vigo in de competitie was hij donderdagavond opnieuw trefzeker namens Real Betis. “Antony is de perfecte definitie van wat een winteraanwinst zou moeten zijn: een speler die onmiddellijk kan presteren”, zo schrijft Sport na de 0-3 overwinning van Real Betis op KAA Gent. Antony opende vroeg in de tweede helft de score. “De vleugelaanvaller speelt nog maar kort bij Real Betis en heeft de Spaanse taal, ondanks dat hij er talent voor heeft, nog lang niet onder de knie. Maar beslissend zijn onder Manuel Pellegrini heeft hij veel meer onder controle. Misschien komt het doordat de Brazilianen ‘warmte’ nodig hebben om te kunnen functioneren. En in dat opzicht is het klimaat in Sevilla natuurlijk ruimschoots beter dan dat van het koude Manchester”, zo klinkt het.

“Misschien is het een simpele meevaller, een effect vergelijkbaar met de aanvallende versie van ‘nieuw coach, gegarandeerde overwinning’, ‘nieuw team, gegarandeerd doelpunt’. Afgezien van de speculaties legde hij zelf de reden voor zijn vorm uit na hij opnieuw schitterde (en scoorde) tegen Gent”, zo schrijft Sport, dat doelt op de teksten van Antony na afloop van het duel in België. De Braziliaan verklaarde voor de microfoon van Movistar+ dat ‘gelukkig zijn’ het belangrijkste is. Real Betis plukt er vooralsnog de vruchten van. “Antony was een van de grootste namen tijdens de winterse transferwindow. De Braziliaan, die praktisch een ‘meme’ is geworden vanwege zijn mislukte avontuur bij Manchester United, belandde bij Real Betis in wat een wanhopige maatregel leek, maar na slechts drie wedstrijden lijkt het erop dat de toss op het punt staat op kop te komen”, zo schrijft Mundo Deportivo.

Volgens de sportkrant is het ‘nog te vroeg om enthousiast’ te worden, maar ‘ziet het er erg goed uit’. “En dat bleek ook tegen Gent in de Conference League. Antony maakte in de eerste helft al enkele kwaliteitsacties en flirtte twee keer heel duidelijk met een doelpunt. Bij de derde poging, net na de rust, volgde de beloning. En uit een geweldige aanval. Nadat Isco, Lo Celso en hij elkaar de hele wedstrijd al uitstekend hadden begrepen, brak de Braziliaan het aan de rechterkant open, sneed hij diagonaal naar binnen en plaatste hij de bal met de binnenkant van zijn voet en met effect in de verre hoek”, zo klinkt het. Daarmee brak Antony na 47 minuten de ban voor Real Betis, dat dankzij doelpunten van Cédric Bakambu en Sergi Altimira in de laatste twintig minuten zou uitlopen naar een 0-3 overwinning en het tweeluik in de tussenronde van de Conference League daarmee al lijkt te hebben beslist.

‘Act Antony’

Ook bij de Belgische media waren de ogen gericht op Antony, wiens aanwezigheid in Gent nogal wat teweeg bracht. “Het was geleden van Ronaldinho en zijn Circus Cup dat er nog zulke sterren op de mat van de Planet Group Arena stonden. De act waar vooraf het meeste over te doen was, heette Antony Mattheus dos Santos. Na amper vijf minuten pakte Antony - dat bekt beter - uit met een eerste kunstje in de vorm van een goed schot richting de verste hoek. Davy Roef had een goede zweefduik nodig om de 0-1 te verhinderen”, schrijft Het Nieuwsblad. De doelman was later in de wedstrijd kansloos op een inzet van Antony. “Een minuut ver in de tweede helft ontbond Antony zijn duivels nog eens. En deze keer met succes. De huurling van Manchester United kwam goed naar binnen vanop rechts en plaatste de 0-1 met zijn linker enig mooi in de verste hoek. United betaalde ooit belachelijk veel geld voor de Braziliaan - 95 miljoen euro om precies te zijn - maar voetballen kan hij.”

