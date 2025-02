Paul Scholes gaat los over Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez: 'Bij Ajax...'

Paul Scholes heeft geen hoge pet op van de verdediging van Manchester United. Het clubicoon uit in de podcast The Overlap forse kritiek op , en . Ook roept hij de club op om in de zomer flink te investeren in de selectie, anders dreigt in zijn ogen degradatie.

'De Ligt was geweldig bij Ajax'

Manchester United draait onder de nieuwe trainer Ruben Amorim nog niet veel beter dan onder voorganger Erik ten Hag. The Red Devils staan op de dertiende plaats in de Premier League en blijven wisselvallige resultaten boeken. Dat komt volgens Scholes onder meer door de achterste linie. “Het baart me zorgen hoeveel clubs De Ligt al heeft gehad op zijn leeftijd. Hij was geweldig bij Ajax, maar lijkt slechter te worden naarmate hij ouder wordt. Bayern München en Juventus hebben hem laten gaan”, zegt Scholes.

“Wat zijn je ambities? Ik wil een team zien dat de Premier League kan winnen. Gaat dat lukken met De Ligt en Yoro als centrumverdedigers?”, vraagt Scholes zich af. De voormalig middenvelder gaat in de uitzending in discussie met een fan, die het tweetal ‘vrij goed’ noemt. “Is ‘vrij goed’ goed genoeg?”, wil Scholes weten.

De negentienjarige Yoro, afgelopen zomer voor 62 miljoen euro overgekomen van Lille OSC, heeft Scholes tot dusver nog niet kunnen bekoren bij Manchester United. “Heb je hem gezien tegen Southampton (3-1 zege op 16 januari, red.)? Hij is nog jong en het is wel een centrumverdediger die ik zou behouden.” Ook op Martínez is Scholes kritisch. “Zelfs als hij volledig fit is, is hij niet goed genoeg om de Premier League mee te winnen."

'Degradatie dreigt voor Man United'

Scholes denkt dat Manchester United de transfermarkt op moet gaan voor ‘een nieuwe keeper, mogelijk wee centrumverdedigers, twee centrale middenvelders en twee spitsen’. “Oké, desnoods één middenvelder en één spits, als ze wel van een bepaalde statuur en kwaliteit zijn. Die centrale posities zijn de ruggengraat van je elftal. Dit klinkt misschien idioot, maar als dat niet lukt, vechten ze volgend seizoen misschien tegen degradatie.”

Felle reactie Martínez

In een reactie op Instagram laat Martínez weten wat hij van Scholes vindt. "Deze gast heeft echt problemen. Als je hem in Argentinië neerzet, overleeft hij het niet."