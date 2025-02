Van Persie werkte met een 'meedogenloze winnaar': 'Als hij de kamer binnenkwam, kromp iedereen ineen'

Robin van Persie maakte in de zomer van 2012 de pikante overstap van Arsenal naar Manchester United. Op Old Trafford ging de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal eindelijk écht om de hoofdprijzen spelen, al was de aanwezigheid van Sir Alex Ferguson ook een belangrijke reden om een binnenlandse transfer te maken. Van Persie is jaren later nog altijd onder de indruk van de Manchester United-legende en kan zich nog goed herinneren hoe de kleedkamer reageerde als SAF zich meldde.

Van Persie zette in de zomer van 2019 een punt achter zijn actieve loopbaan als profvoetballer, nadat hij na avonturen in het buitenland bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe nog anderhalf jaar bij Feyenoord had gevoetbald. Het duurde vervolgens even voordat hij zich in de trainerswereld meldde, maar afgelopen zomer maakte hij dan zijn rentree als hoofdtrainer in de Eredivisie. Van Persie is inmiddels ruim een halfjaar actief als hoofdtrainer bij sc Heerenveen. In gesprek met Willem Vissers van de Volkskrant krijgt de voormalig international de vraag wie zijn ‘beste’ trainer was tijdens zijn loopbaan als profvoetballer.

“Qua timing ben ik goede trainers tegengekomen. Bert van Marwijk gaf me kansen als jeugdspeler, Marco van Basten was als bondscoach perfect tijdens mijn reis om topvoetballer te worden”, zo vertelt Van Persie. Van Marwijk was de trainer van Feyenoord toen Van Persie zijn eerste stappen zette in het professionele voetbal. De twee zouden elkaar later ook tegenkomen bij het Nederlands elftal. Met Van Basten speelde Van Persie echter zijn eerste eindtoernooien met Oranje: het WK van 2006 in Duitsland en het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. “Veel van geleerd, in mindset, hardheid, in veeleisendheid voor mezelf. Bij Marco kwam ik weleens terug met de opmerking hoe goed ik had gespeeld tegen Manchester City of zo. Paal en lat geraakt, mooie acties. ‘Waar heb je het over’, zei hij dan, ‘jullie hebben met 3-1 verloren, je scoorde niet’. Hij zei dat mijn denkwijze anders moest”, zo weet Van Persie zich nog te herinneren.

‘Bang voor Ferguson’

En de aanvaller van destijds Arsenal gaf de bondscoach daarin gelijk, ‘zeker als ik spits wilde zijn’. Bij Arsenal speelde Van Persie onder Arsène Wenger. “Wenger gaf veel vertrouwen bij Arsenal, Marco was direct, en uiteindelijk had ik behoefte aan een ‘oogster’”, zo doelt Van Persie op Ferguson, die zijn trainer werd bij Manchester United. Ferguson was toen al 26 jaar werkzaam op Old Trafford en had de club naar twaalf landstitels geloodst én twee Champions League-eindzeges. “Een meedogenloze winnaar. Hij had de fear factor. Als hij de kamer binnenkwam, kromp iedereen ineen. Marco kon ook een vriend zijn, Wenger was een favoriete oom, maar voor Ferguson was je soms bang. Dat paste goed in de fase van mijn loopbaan. Oogsten, kampioen worden. Alles hangt af van timing.”

Van Persie denkt dat zijn spelers bij sc Heerenveen niet bang voor hem zijn. “Maar binnenskamers kan ik direct zijn. Dat is nodig. Maar ik ben ook warm, begripvol en geduldig. Om stappen te maken moet je alles benoemen. Ik ben niet zo bezig met het feit dat iemand een kans mist, maar met de reden waarom. We willen vooral komen tot kansen, en wat je daarbij moet doen. In voorwaarden, in handelingen.”

🚨🇳🇱 Sir Alex Ferguson on Van Persie: “The goal he scored against Aston Villa from Wayne Rooney’s pass to win the league, you couldn’t have got a better goal than that.” @premierleague #MUFC ❤️ pic.twitter.com/boScAzdiAd — UtdPlug (@UtdPlug) March 31, 2023

