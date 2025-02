Van Persie baalt van stukgelopen transfer: 'Was er wel even goed ziek van'

Robin van Persie had in de tweede helft van het seizoen bij sc Heerenveen dolgraag de beschikking gehad over . De Friezen waren dichtbij het op huurbasis binnenhengelen van de talentvolle middenvelder van PSV, maar zagen zijn komst op het laatste moment afketsen. Van Persie spreekt zich ook uit over het spraakmakende duel met Fortuna Sittard, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel maar mogelijk helemaal over moet worden gespeeld.

De negentienjarige Babadi komt er bij PSV tot op heden niet aan te pas dit seizoen. Peter Bosz liet de geboren Nijmegenaar tot op heden zes keer invallen, waardoor hij op een schamele 70 speelminuten staat. Een verhuur moest uitkomst brengen. Onder meer NEC hoopte Babadi in te lijven, maar tegen het slot van de transferperiode leek Heerenveen zijn tijdelijke bestemming te worden. Mede door de blessure van Malik Tillman liet PSV het talent uiteindelijk echter niet gaan.

"We hadden Babadi graag willen toevoegen, maar dat is helaas niet gelukt", zegt Van Persie tegenover ESPN. "We hadden echt wel het gevoel dat het zou gaan lukken, de lichten stonden op groen, dagen voor de deadline. Maar uiteindelijk stonden ze op rood, dat vond ik teleurstellend. Ik denk dat het hartstikke goed voor hem was geweest, maar ook voor ons. Hoe ik reageerde op het nieuws? Met een heel zielig gezicht", lacht Van Persie. "Ik was er wel even goed ziek van, ook omdat ik het niet had verwacht."

Heerenveen - Fortuna mogelijk in zijn geheel overgespeeld: 'Klinkt een beetje krom'

Van Persie kan in het interview niet om de bizarre arbitrale flater van afgelopen weekend heen. Door een misverstand bij een wissel stonden de bezoekers in het Abe Lenstra Stadion korte tijd met twaalf spelers op het veld. Van Persie was tijdens de wedstrijd al luid en duidelijk verbijsterd over de gang van zaken; inmiddels heeft de KNVB de kwestie voorgelegd aan de internationale spelregelcommissie IFAB. Er wordt nog altijd gekeken naar een oplossing, legt Van Persie uit: "We zitten nog middenin het proces. Het meest eerlijke zou ik vinden om door te spelen bij een 2-1 voorsprong, maar ik heb al begrepen dat dat niet mogelijk is. Als we gelijk krijgen, zou het een optie zijn om de wedstrijd helemaal over te spelen. Dat klinkt een beetje krom, maar dat is zeker iets waar we naar kijken", aldus de trainer.

