Van Persie is 'extra zuur' na verlies in Groningen en spreekt zich duidelijk uit over toekomst Noppert

Robin van Persie staat na afloop van de 1-0 nederlaag die hij met sc Heerenveen leed op bezoek bij FC Groningen 'extra' zuur voor de camera's van ESPN en legt uit waarom. Ook gaat de trainer van de Friese club in op de afwezigheid van tweede doelman , die niet op de bank zat in de Euroborg.

Heerenveen communiceerde voorafgaand aan het duel dat Noppert wegens ziekte niet aanwezig was. Niet iedere supporters slikte die uitleg voor zoete koek: de doelman wordt immers in verband gebracht met een vertrek uit het Abe Lenstra Stadion. Was hier hetzelfde aan de hand als bij Simon Olsson, die vorig weekend 'ziek' ontbrak tegen Ajax en drie dagen later een transfer naar IF Elfsborg maakte? Van Persie schept duidelijkheid in gesprek met ESPN-verslaggever Wouter Bouwman: "Hij is al twee dagen ziek." Bouwman vraagt door: "Het heeft niets te maken met een uitgaande transfer?", waarop Van Persie volhoudt: "Niet voor zover ik weet. Of ik verwacht dat hij weggaat of blijft? Ik verwacht dat hij hier gewoon is, ik heb niks anders gehoord."

Van Persie zag zijn ploeg in de Euroborg niet al te best voor de dag komen. De thuisploeg had aan een treffer van Luciano Valente, na iets meer dan een uur spelen, genoeg om voor het eerst in meer dan zeven jaar tijd als winnaar te voorschijn te komen uit de Derby van het Noorden. "Je hebt het gelijk over de basisdingen die bij voetbal horen", zegt Van Persie. "Duels spelen, duels winnen, tweede ballen winnen... echt jezelf in de wedstrijd knokken. Je weet dat dat, zeker in zulke derby's, in fases van de wedstrijd nodig is. Dat hebben we gewoon nagelaten, vond ik", oordeelt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

"Daarmee zeg ik niet dat we niet ons best deden, want dat deden we wel", vervolgt Van Persie. "Alleen: we kwamen niet winnend uit de duels, vaker niet dan wel. Dan wordt het een hele lastige wedstrijd. We hebben vandaag niet veel gecreëerd, maar dat wil niet zeggen dat je dan hoeft te verliezen." De trainer miste onder meer de bereidheid om kansen van de tegenstander koste wat kost te willen voorkomen bij zijn team. De nederlaag was desondanks onnodig, denkt Van Persie: "Er vol voor gaan is een voorwaarde om überhaupt goed te kunnen spelen. Ik zeg niet dat die jongens het expres deden, maar we kwamen niet winnend uit de duels en dat heeft heel veel impact op de wedstrijd."

'Het is ook een kunst om wedstrijden die je niet kunt winnen, niet te verliezen'

"En dan nóg hoef je hem niet te verliezen, echt niet", bezweert Van Persie. "FC Groningen heeft een aantal schotkansen gehad, maar het is nou ook weer niet zo dat zij heel veel open kansen hebben gehad. Maar dat is ook een kunst, om wedstrijden die je niet kunt winnen, ook niet te verliezen." Bouwman zegt aan Van Persie te merken dat hij er 'meer mee zit dan na een normale nederlaag', waarop de trainer toegeeft: "Nou, omdat het in mijn ogen niet nodig was geweest om hier te verliezen. Dat maakt het extra zuur, denk ik."

