Robin van Persie wordt 340 kilometer verderop plots toegezongen: 'Ze wrijven het erin'

Robin van Persie is zondag toegezongen tijdens de bekerwedstrijd tussen Arsenal en Manchester United. Het waren de fans van Manchester United die vanuit het uitvak de Nederlander toezongen.

De naam van Van Persie klonk in de eerste helft van de verlenging, na het 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd. “Dat is ook mooi: United-fans die in het stadion van Arsenal Robin van Persie toezingen”, merkt commentator Guy Habets van Viaplay op.

“Het is een open wond bij the Gunners dat Van Persie ervoor koos om voor de prijzen te gaan bij Manchester United. Dat willen ze er nog wel een keer inwrijven. Het is jaren geleden, maar nog altijd niet vergeten.”

Van Persie zal de spreekkoren niet meteen hebben meegekregen, want hij stond 340 kilometer verderop langs de lijn bij NAC Breda - sc Heerenveen. De voormalig topaanvaller maakte in 2012 de overstap van Arsenal naar Manchester United, waarmee hij in zijn debuutseizoen landskampioen werd.

United fans die "Ohhh Robin Van Persie" zingen ook fantastisch 🤣 — Damian (@DamianW9018) January 12, 2025

