Man United laat Premier League lopen: fantasie-opstelling tegen Brentford

In de slotfase van het seizoen geniet de Europa League de hoogste prioriteit bij Manchester United. In de Premier League-wedstrijd tegen Brentford van zondagmiddag kiest trainer Rúben Amorim dan ook voor een flink gewijzigde opstelling.

Jonge spelers als centrumverdediger Tyler Fredricson, linker wingback Harry Amass en spits Chido Obi hebben allemaal een basisplek tegen Brentford. In het doel is André Onana afgelost door Altay Bayindir. Matthijs de Ligt staat ook in de basis; bij Brentford verschijnen Mark Flekken en Sepp van den Berg aan de aftrap.

Spelers als Casemiro, Bruno Fernandes en Rasmus Højlund zitten op de bank. Vermoedelijk wil Amorim zijn spelers fit houden voor de returnwedstrijd tegen Athletic Club in de Europa League, waarin een finaleplek kan worden veiliggesteld. In een finale kan Manchester United een ticket veroveren voor het nieuwe Champions League-seizoen.

In de Premier League staat Manchester United vijftiende. Degradatie is niet meer mogelijk en een hogere positie in de competitie levert weinig tastbaars op. Daardoor is het winnen van de Europa League nu de topprioriteit op Old Trafford.

Amorim legt wijzigingen uit

Voorafgaand aan het uitduel met Brentford, dat om 15.00 uur begint, legt Amorim uit bij Sky Sports: "Het is echt lastig, want we willen ook onze positie op de ranglijst verbeteren. We willen wedstrijden winnen. Dat is heel belangrijk voor ons, maar we moeten een keuze maken. En het gaat niet om de individuele spelers die je opstelt in dit soort wedstrijden, maar om het samenspel van al die spelers. Dat is moeilijk, niet alleen voor mij maar ook voor de spelers. Maar op dit moment denk ik dat iedereen onze keuze wel kan begrijpen."

Opstelling Brentford: Flekken, Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter, Norgaard, Yarmoliuk, Damsgaard, Mbuemo, Wissa, Schade

Opstelling Manchester United: Bayindir; Fredricson, De Ligt, Shaw; Dorgu, Ugarte, Mainoo, Amass; Mount, Chido, Garnacho

