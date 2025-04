Joshua Zirkzee laat zich gaan en haalt keihard uit naar United-supporters

heeft gedurende de knotsgekke wedstrijd tussen Manchester United en Lyon in de kwartfinale van de Europa League zijn ongenoegen over een deel van de eigen aanhang laten blijken. Manchester United bungelde in de verlenging aan de rand van uitschakeling, maar knokte zich op bizarre wijze terug en verzekerde zich alsnog van een plekje in de halve finale. Niet alle supporters hebben de comeback meegekregen. Zirkzee heeft zich daar duidelijk aan geërgerd.

Na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd in Lyon, wist Manchester United dat het op eigen veld nog vol aan de bak moest. De ploeg van trainer Rubén Amorim had het na 45 minuten voetballen uitstekend voor elkaar. Manchester United ging met een 2-0 voorsprong rusten en leek zich in de tweede helft zorgeloos naar de volgende ronde te kunnen voetballen. Maar niets bleek minder waar. De gevallen grootmacht gaf de 2-0 voorsprong uit handen en kon een verlenging niet voorkomen. Daarin leek Lyon, ondanks het feit dat het met z’n tienen stond, aan het langste eind te grijpen. Maar dat was buiten een historische comeback van Manchester United gerekend.

The Red Devils plaatsten zich dankzij een 5-4 overwinning alsnog voor de laatste vier van de Europa League, waardoor de supporters van Manchester United toch nog een mooie avond beleefden. Dat was in de slotfase duidelijk te horen. Nadat de meegereisde supporters uit Frankrijk vrijwel het grootste deel van de wedstrijd de dominante partij waren op de tribune, brulde Old Trafford richting het laatste eindsignaal als nooit tevoren. Dat hebben niet alle Manchester United-supporters live kunnen meemaken. Volgens Zirkzee trok een deel een - wat zou blijken - voorbarige conclusie door vroegtijdig het stadion te verlaten. De Nederlander hekelt de fans die niet tot het einde bleven zitten. “Voor alle supporters die vertrokken toen we achterstonden: luister naar dit”, zo schrijft hij op zijn Instagram Stories.

ZIRKZEE IS ONE OF US ❤️ pic.twitter.com/svM6M2QWNN — (fan) Frank 🧠🇵🇹 (@AmorimEra_) April 17, 2025

Op de video is te horen en te zien dat de supporters van Manchester United zingen, klappen en springen. De mensen die het stadion voortijdig hebben verlaten, zullen er ongetwijfeld spijt van hebben. Lyon maakte in minuut 109 de 2-4 en leek het duel daarmee in het slot te gooien, maar doelpunten van Bruno Fernandes (114), Kobbie Mainoo (120) en Harry Maguire (120+1) bezorgden Manchester United toch nog een ticket voor de halve finales.

Manchester United-supporters en Zirkzee nog geen vrienden

Zirkzee zijn verstandhouding met de achterban van Manchester United is allesbehalve goed te noemen. De club telde afgelopen zomer 42,5 miljoen euro neer voor zijn komst, maar hij heeft de hoge verwachtingen (nog) niet kunnen waarmaken. In december werd Zirkzee na 33 minuten naar de kant gehaald, waarna er applaus klonk op Old Trafford. Hij worstelt nadien met zijn vorm, maar leek met enkele goede optredens op de weg terug. Zirkzee liep afgelopen zondag op bezoek bij Newcastle United echter een blessure op, waardoor hij voorlopig aan de kant staat. Hij speelde vooralsnog 48 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij zeven keer scoorde en drie assists gaf.

