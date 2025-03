'Nederlander op weg naar de uitgang bij Manchester United'

zou op weg zijn naar de uitgang bij Manchester United, volgens Manchester Evening News. Hoewel de website spreekt van een opleving van de spits, zou Manchester United Zirkzee toch kunnen verkopen om met dat geld betere spelers te halen. Een Italiaanse topclub zou interesse hebben.

Manchester United verkeert in zwaar weer. De ploeg van Ruben Amorim staat dertiende in de Premier League en het winnen van de Europa League lijkt de enige manier om volgend jaar Europees voetbal veilig te stellen. Allereerst staat er een dubbele confrontatie met Olympique Lyon in de kwartfinale op het programma.

Zirkzee werd afgelopen zomer gehaald, toen Erik ten Hag nog aan het roer stond bij de Red Devils. De Nederlandse spits had een geweldig seizoen gedraaid bij Bologna, dat vijfde werd in de Serie A. Zirkzee kent, net als zijn club, een tegenvallend seizoen. Hoewel hij veel speelt, scoort hij weinig. In alle competities maakte Zirkzee er zes, in 44 wedstrijden.

Manchester Evening News schrijft dat Napoli interesse zou hebben in de Nederlander, die niet opgeroepen werd voor de Nations League-duels met Spanje door bondscoach Ronald Koeman. Zirkzee heeft zich bewezen in Italië, dus Napoli zou overtuigd zijn, maar Manchester United zou nog twijfelen over een transfer. Volgens de nieuwswebsite lijkt Zirkzee beter in vorm, maar overweegt de club hem toch te verkopen. Met dat ‘broodnodige’ geld zou Manchester United de aanval kunnen versterken.

