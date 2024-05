Lijst topscorers aller tijden Oranje: hoeveel doelpunten heeft Depay nog nodig?

is op jacht naar het doelpuntenrecord van het Nederlands elftal. De spits heeft all-time topscorer Robin van Persie in het vizier, maar hoeveel goals heeft Depay nog nodig om de nieuwe nummer één te worden? In dit artikel vind je de all-time topscorerslijst van Oranje.

Met 50 doelpunten gaat Van Persie nog altijd aan kop op de eeuwige topscorerslijst. Die maakte hij in 102 interlands tussen 2005 en 2017. Depay heeft 44 doelpunten op zijn naam staan, gemaakt in 90 interlands. In de top 25 staat behalve Depay nog één speler die nog actief is bij Oranje: Georginio Wijnaldum. Hij bezet de gedeelde twaalfde plek met 28 treffers.

Gaat Memphis Depay het record breken?

Met zijn leeftijd (dertig jaar) heeft Depay normaal gesproken nog de nodige interlands in het verschiet om Van Persie af te lossen. Hij heeft al meermaals aangegeven het record dolgraag te willen verbreken, dus een interlandpensioen hoeven we niet snel te verwachten. "Ik wil altijd iets verbreken en ben heel erg gemotiveerd om nog zeven, twintig of dertig goals te maken", zei Depay bijvoorbeeld tegen de NOS.

Volledige topscorerslijst Oranje

Speler Doelpunten Interlands Doelpunten/interland Carrière 1 Robin van Persie 50 102 0,49 2005-2017 2 Memphis Depay 44 90 0,49 2013-heden 3 Klaas-Jan Huntelaar 42 76 0,55 2006-2015 4 Patrick Kluivert 40 79 0,51 1994-2004 5 Dennis Bergkamp 37 96 0,47 1990-2000 Arjen Robben 37 96 0,39 2003-2017 7 Faas Wilkes 35 38 0,92 1946-1961 Ruud van Nistelrooij 35 70 0,50 1998-2011 9 Abe Lenstra 33 47 0,70 1940-1959 Johan Cruijff 33 48 0,69 1966-1977 11 Wesley Sneijder 31 134 0,23 2003-2018 12 Beb Bakhuys 28 23 1,22 1928-1937 Georginio Wijnaldum 28 91 0,31 2011-heden 14 Kick Smit 26 29 0,90 1934-1946 15 Rafael van der Vaart 25 109 0,23 2001-2013 16 Marco van Basten 24 58 0,41 1983-1992 Dirk Kuyt 24 104 0,23 2004-2014 18 Leen Vente 19 21 0,90 1933-1940 19 Mannes Francken 17 22 0,77 1906-1914 Tonny van der Linden 17 24 0,71 1957-1963 John Bosman 17 30 0,57 1986-1997 Wim Tap 17 33 0,51 1925-1931 Johan Neeskens 17 49 0,35 1970-1981 Ruud Gullit 17 66 0,26 1981-1994 Marc Overmars 17 86 0,20 1993-2004

* Spelers in het oranje zijn nog actief als international.