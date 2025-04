Maguire kopt Manchester United na krankzinnige verlenging naar halve finale Europa League

Manchester United heeft donderdagavond na verlenging gewonnen van Olympique Lyon. In de return van de kwartfinale in de Europa League was het, na de 2-2 in de heenwedstrijd, wederom 2-2 na 90 minuten en 5-4 na verlenging. In de verlenging schoot Rayan Cherki Lyon op voorsprong waarna Alexander Lacazette vanaf de stip de wedstrijd zo goed als besliste. Bruno Fernandes bracht vanaf de stip de spanning weer terug, Kobbie Mainoo schoot United op gelijke hoogte en Harry Maguire kopte United naar de halve finale.

Er stonden deze avond geen Nederlanders in de basis. Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee ontbraken wegens blessures bij United. Wel stonden er vier ex-Ajacieden aan de aftrap. Bij Manchester United waren dat Nassouir Mazraoui en André Onana. Bij Lyon waren dat Nicolas Tagliafico en Georges Mikautadze. Oud-Ajacied nummer vijf, Christian Eriksen, begon op de bank.

Artikel gaat verder onder video

In de tiende minuut nam United de leiding. Mazraoui stuurde Bruno Fernandes met een fraaie pass de diepte in. Fernandes bereikte Alejandro Garnacho die de bal terug legde op Ugarte. De Uruguayaan bleef rustig en schoof de bal kalm binnen: 1-0. Dat was zeker niet het enige hoogtepunt van de eerste helft.

Zo redde Onana uitstekend toen Rayan Cherki een fraaie solo besloot met een lastig schot en spatte een volley uit de draai van Fernandes na een hoge diepe bal van Dalot uiteen op de lat. De eerste helft werd in stijl afgesloten met een treffer van United in blessuretijd. Harry Maguire zocht en vond Dalot die diep ging. De Portugees schudde Tagliafico van zich af en schoot vervolgens laag raak in de verre hoek: 2-0.

Vlak na rust kreeg Garnacho dé kans om de wedstrijd in het slot te gooien, maar de Argentijn kreeg de bal in volledig vrijstaande positie niet langs doelman Lucas Perri. Kort daarna redde Onana United wederom toen hij een moeilijk schot uit de draai van Corentin Tolisso uit de hoek tikte. In de 71e minuut bracht diezelfde Tolisso de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Hij kopte een verlengde voorzet van dichtbij hard achter Onana: 2-1. In de 78e minuut werd het zelfs gelijk toen Tagliafico een voorzet bij de tweede paal van dichtbij binnen tikte met zijn knie: 2-2. Vlak voor het einde moest Lyon met tien man verder omdat aanvoerder Tolisso zijn tweede gele kaart pakte na een overtreding op Leny Yoro. Daardoor moest Lyon de verlenging in met een man minder.

Op slag van rust was het verrassend Lyon dat de leiding nam. Malick Fofana begon aan een solo maar strandde op de rand van het strafschopgebied, waarna de bal voor de voeten van Cherki viel. De sierlijke aanvaller aarzelde niet en schoot de bal onhoudbaar achter Onana in de hoek: 2-3. Vlak na de korte pauze kreeg Lyon een penalty toen Luke Shaw Fofana aantikte net binnen de beruchte lijnen. Lacazette nam plaats achter de bal en faalde niet: 2-4.

Op dat moment leek United dood en begraven, maar niets was minder waar. In de 113e minuut kreeg ook United een penalty nadat Casemiro werd geraakt. Fernandes nam plaats achter de bal en schoot feilloos raak: 3-4. In de 120e minuut kwam United langszij toen de ingevallen Mainoo de bal in de verre hoek schoot: 4-4. Nog geen minuut later kopte Maguire United naar de halve finale: 5-4.

De volgende wedstrijd voor Manchester United, in de Premier League terug te vinden op plek veertien, is komende zondag. Het speelt dan thuis tegen Wolverhampton Wanderers. Olympique Lyon, dat vierde staat in de Franse Ligue speelt diezelfde dag een uitwedstrijd tegen gevallen grootmacht Saint-Étienne.