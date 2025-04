Schok in Engeland: 'Onana dwingt Man United om iets te doen wat al 80 jaar niet gebeurde'

Voor dreigt een pijnlijk en historisch afscheid bij Manchester United. Volgens Manchester Evening News overweegt de club om de doelman, die pas sinds afgelopen zomer onder de lat staat, alweer te verkopen. Als United daadwerkelijk besluit Onana af te stoten, zou dat breken met een traditie die bijna tachtig jaar standhield: het (niet) verkopen van een vaste eerste keeper tijdens zijn actieve periode.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is Manchester United namelijk nog nooit bewust overgegaan tot het verkopen van een eerste doelman. Clubiconen als Peter Schmeichel, Edwin van der Sar en David de Gea zwaaiden af op eigen voorwaarden of verlieten de club na afloop van hun contract. Zelfs Alex Stepney, jarenlang de onbetwiste nummer één, werd pas na zijn degradatie tot bankzitter verkocht in 1978. Met Onana ligt de situatie anders: hij kwam voor circa 50 miljoen euro over van Internazionale, kreeg het vertrouwen van toenmalig trainer Erik ten Hag, maar lijkt dat al na twee seizoenen verspeeld te hebben.

De kritiek op Onana is dit seizoen fors. Zijn reddingspercentage is met 69,8% slechts dertiende in de Premier League, en volgens statistieken heeft hij drie tegendoelpunten ingeleid met een fout. Daarnaast zorgt zijn opvallende stijl – waarbij hij vaak rebounds loslaat en het spel traag hervat – voor frustratie bij fans op Old Trafford. Ondanks een aantal clean sheets is de algehele indruk dat Onana geen zekerheid uitstraalt en United meerdere keren in de problemen heeft gebracht. Zondag werd hij buiten de selectie gelaten voor het uitduel met Newcastle United (4-1 nederlaag).

Het pijnlijke voor United is dat de doelman pas vorig jaar werd binnengehaald als dé opvolger van clubicoon David de Gea. Die beslissing kwam rechtstreeks van manager Ten Hag, die Onana nog kende van hun tijd samen bij Ajax. Onder zijn leiding kreeg de trainer in de zomer van 2023 vergaande vrijheid op de transfermarkt. Hij koos voor Onana als moderne, meevoetballende keeper — een profiel dat volgens Ten Hag beter paste bij zijn speelwijze. Dat besluit wordt nu, met het oog op Onana’s prestaties en mentale dip, openlijk in twijfel getrokken.

Opvallend genoeg had Ten Hag ook andere opties. Zo stond Dean Henderson, jarenlang als groot talent gezien binnen de club, op dat moment nog onder contract. Ole Gunnar Solskjær wilde hem eerder al tot eerste keeper promoveren, maar door blessureleed en bestuurlijke keuzes kwam het daar nooit van. Henderson vertrok uiteindelijk voor een schamele 15 tot 20 miljoen pond naar Crystal Palace. Hij presteert daar inmiddels naar behoren en heeft net zoveel clean sheets als Onana.

Keeperscontinuïteit op Old Trafford

Wat de situatie extra wrang maakt, is dat United de afgelopen decennia juist stabiliteit op doel had. Peter Schmeichel (8 jaar), Edwin van der Sar (6 jaar) en David de Gea (12 jaar) vormden samen een zeldzaam blok van keeperscontinuïteit. Alleen in de jaren tussen Schmeichel en Van der Sar was er sprake van chaos onder de lat — maar ook toen werd er geen enkele nummer één bewust verkocht.

De situatie rond Onana voelt daarom voor velen als een symbolisch dieptepunt van het huidige sportieve beleid bij Manchester United. De druk op trainer Rúben Amorim neemt toe, het vertrouwen in zijn keuzes brokkelt af en de positie van Onana staat meer ter discussie dan ooit. Mocht de club daadwerkelijk besluiten hem deze zomer te verkopen, dan betekent dat niet alleen een persoonlijke deceptie voor de doelman, maar ook een historische trendbreuk in het keepersbeleid van een van de grootste clubs ter wereld.

