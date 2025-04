Rúben Amorim neemt drastisch besluit over André Onana

maakt zondag geen deel uit van de selectie van Manchester United voor het uitduel met Newcastle United. Dat meldt Samuel Luckhurst althans. Volgens de verslaggever van Manchester Evening News heeft Rúben Amorim de doelman bewust uit zijn selectie gehouden, drie dagen na een dramatisch optreden in de uitwedstrijd tegen Olympique Lyonnais in de kwartfinale van de Europa League. Amorim vindt het belangrijk dat Onana rust neemt, zeker ook omdat zijn vrouw onlangs nog is beroofd.

Het huwelijk tussen Manchester United en Onana is vooralsnog geen daverend succes. De Engelse grootmacht telde in de zomer van 2023 enkele tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van de sluitpost, die in het seizoen ervoor nog veel indruk had gemaakt bij Internazionale. Onana had een belangrijk aandeel in de het bereiken van de Champions League-finale met Internazionale, dat in de eindstrijd zijn meerdere moest erkennen in Manchester City. Bij Manchester United is het Onana echter (nog) niet gelukt om de hoge verwachtingen waar te maken.

Artikel gaat verder onder video

De voormalig doelman van Ajax ging afgelopen donderdag in de heenwedstrijd tegen Olympique Lyonnais in de kwartfinale van de Europa League opnieuw gruwelijk in de fout. Onana zag er bij zowel de openingstreffer als de gelijkmaker van Lyon niet goed uit. Manchester United leek door een late goal van Joshua Zirkzee een belangrijke stap te zetten richting de halve finales, maar door een ketser van Onana kon Lyon nog terugkomen tot 2-2 en kan het komende donderdag in de return nog alle kanten op. Het is op dit moment de vraag of Onana in die wedstrijd onder de lat staat. De Kameroener ontbreekt zondag in de competitiewedstrijd tegen Newcastle United en volgens Luckhurst is het ‘onduidelijk’ of hij donderdag zal starten op Old Trafford.

LEES OOK: Britse media zijn genadeloos voor blunderende Onana en strooien met pijnlijke cijfers

“Bronnen met goede informatie zeggen dat Onana geen deel uitmaakt van de selectie zaterdag naar Newcastle afreisde, maar dat hij mogelijk wel wordt opgeroepen voor de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Lyon op donderdag. Het is echter onduidelijk of Onana zal starten in de wedstrijd op Old Trafford als reservekeeper Altay Bayindir, die hem naar verwachting zal vervangen op bezoek bij Newcastle, vanmiddag uitblinkt”, zo klinkt het. Onana heeft in ieder geval géén blessure. Volgens Luckhurst heeft Amorim Onana ‘opgedragen om rust te nemen nadat hij verantwoordelijk was voor beide doelpunten van Lyon’.

Vrouw van Onana beroofd van Rolex-horloge en Birkin-tandtas

Dat lijkt niet de enige reden waarom Amorim het belangrijk acht dat Onana zich even niet focust op het voetbal. “Onana’s vrouw, Melanie Kamayou, werd vorige maand nog beroofd voor een restaurant in Alderley Edge. De politie bevestigde dat een 25-jarige man uit Bradford is gearresteerd in verband met het vermeende incident”, zo klinkt het op de website van Manchester Evening News. “Er wordt beweerd dat een gouden Rolex-horloge en een Birkin-handtas zijn gestolen”, zo wist de nieuwssite vorige week nog te melden.

Andre Onana has not travelled with the #mufc squad to Newcastle for today’s game. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 13, 2025

