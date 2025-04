Britse media zijn genadeloos voor blunderende Onana en strooien met pijnlijke cijfers

De Britse pers heeft geen goed woord over voor het optreden van donderdagavond in de heenwedstrijd tussen Olympique Lyonnais en Manchester United in de kwartfinales van de Europa League. De ploeg van trainer Rúben Amorim hoopte tijdens de eerste ontmoeting al goede zaken te kunnen doen, maar twee blunders van Onana voorkwamen een zege in Frankrijk. De beoordelingen liegen er niet om: van het lokale Manchester Evening News krijgt Onana een 2 voor zijn optreden in Lyon.

Manchester United telde in de zomer van 2023 veel geld neer voor de komst van Onana. De club had ruim vijftig miljoen euro over om hem los te weken bij Internazionale. Met de Italiaanse grootmacht reikte hij het seizoen ervoor nog tot de finale van de Champions League. Daarin had Onana een belangrijke rol, maar zijn huwelijk met Manchester United is vooralsnog allesbehalve een groot succes. De Kameroener was tijdens zijn eerste seizoen in Engeland al regelmatig het mikpunt van kritiek en dat is in de huidige jaargang niet anders.

Onana werd door Nemanja Matic, speler van Olympique Lyonnais, in de aanloop naar het eerste duel in de kwartfinales van de Europa League nog ‘statistisch een van de slechtste keepers in de moderne geschiedenis van Manchester United’ genoemd, nadat de doelman zelf het vuurtje had opgestookt met opvallende uitspraken over de krachtsverhoudingen tussen beide ploegen. De Kameroener had donderdagavond dus het een en ander te bewijzen, maar zakte opnieuw door de ondergrens. Manchester United Evening beoordeelt hem dus met het rapportcijfer 2. “Hij moest foutloos spelen, maar hij was wel verantwoordelijk voor het doelpunt van Thiago Almada uit een vrije trap. Hij maakte opnieuw een blunder die leidde tot de gelijkmaker in de blessuretijd, waardoor United de zege niet kon behalen”, zo klinkt het.

De oud-doelman van Ajax en Internazionale zag er inderdaad bij beide tegentreffers slecht uit. Bij het eerste doelpunt van Lyon verkeek hij zich volledig op een vrije trap en bij de late Franse gelijkmaker tikte hij de bal zo voor de voeten van Rayan Cherki, na een toch niet al te hard schot van Georges Mikautadze. Daarmee voorkwam Onana niet alleen een zege voor Manchester United, maar ook een heldenrol voor Joshua Zirkzee. De Nederlander kwam als invaller binnen de lijnen en kopte zijn ploeg twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd op 1-2. “De aandacht zou altijd gericht zijn op Onana, die woensdag door Lyon-reserve Matic werd bestempeld als ‘een van de slechtste keepers’ in de geschiedenis van Manchester United”, schrijft BBC.

De nieuwssite merkt op dat de doelman bij elk balcontact werd ‘uitgejouwd’ door de Franse publiek. “Bij Lyons eerste doelpunt reageerde de 29-jarige laat op de voorzet van Almada, waarbij hij moest afwachten of een Lyon-speler de bal van richting zou veranderden, maar werd hij gepakt toen de bal in één lijn bleef. De bal stuiterde vlak voor de Kameroener en gleed vervolgens door zijn handen voordat hij het net raakte. Bij het tweede doelpunt kon Onana een schot niet verwerken, dat weliswaar werd geraakt, maar recht op hem afging, en Lyons Cherki kreeg in de slotfase een treffer cadeau.” Opnieuw een pijnlijke avond voor Onana. “Dat betekent dat Onana sinds het begin van vorig seizoen acht fouten heeft gemaakt die tot doelpunten hebben geleid, in alle competities. Dat is het hoogste aantal van alle keepers die voor een Premier League-club spelen”, klinkt het veelzeggend.

‘Een regelrechte nachtmerrie’

The Telegraph wijst Onana eveneens aan als hoofdschuldige voor het feit dat Manchester United niet won in Lyon. “Oh nee, Onana. Als je praat, moet je ook echt doen wat je zegt. Manchester United is nog steeds in de race voor de Europa League, maar niet dankzij zijn doelman. Onana was zeker verantwoordelijk voor een van Lyons doelpunten, en waarschijnlijk ook voor beide, want United kreeg diep in de blessuretijd een tegengoal, net toen het leek alsof het de eerste wedstrijd van deze kwartfinale had omgebogen met een kostbare overwinning”, zo schrijft de krant.

The Daily Express laat er geen misverstand over bestaan en beoordeelt het optreden van Onana met een 3. “Hij had de kans om zijn critici het zwijgen op te leggen na rijn ruzie met Nemanja Matic eerder deze week. Maar hij gaf ze alleen maar meer energie met zijn vreselijke fouten bij beide doelpunten van Lyon. Misschien was het beter geweest om helemaal niets te zeggen. Een regelrechte nachtmerrie”, zo klinken ook hier pijnlijke woorden voor Onana.

Mistake Onana?

pic.twitter.com/Gmcl4w7KM4 — The Screenshot Lad (@thescreenlad) April 10, 2025 8 - Since the start of last season, no goalkeeper has made more errors leading to goals for Premier League clubs in all competitions than Manchester United's André Onana (8). Exhibit. pic.twitter.com/G8vq2HMzes — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2025

