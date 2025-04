André Onana blundert voor Manchester United en laat Lyon op voorsprong komen

heeft een behoorlijke fout gemaakt tijdens het Europa League-duel tussen Olympique Lyon en Manchester United. De Kameroener greep helemaal niet in toen de bal langzaam richting zijn doel vloog uit een vrije trap.

In de 25ste minuut van de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League kreeg Olympique Lyon een vrije trap door een overtreding van Noussair Mazraoui op oud-teamgenoot Nicolás Tagliafico. Mazroui liep de Argentijn in de rug.

Artikel gaat verder onder video

De vrije trap werd genomen door Thiago Almada, die een voorzet leek te geven. Uiteindelijk liep er niemand tegen de bal aan, maar was ook Onana niet paraat genoeg om hem wel tegen te houden.

Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot is hard voor de Kameroener: “Onana, die niet weet of iemand de bal nog gaat raken of niet en uiteindelijk gewoon te laat en lang niet goed genoeg reageert op die bal. En echt echt slecht verwerkt, uiteindelijk.”

𝐎𝐡𝐡! Dat is niet lekker van Onana 🫣

De keeper van Manchester United krijgt de bal niet te pakken en dus is het 1-0 voor Lyon 💥#ZiggoSport #UEL #LYOMUN pic.twitter.com/vZWAjyUlqb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2025

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 Een oud-speler van Manchester United noemt André Onana 'een van de slechtste keepers in de clubhistorie' 🔗



👉 Spelers van Manchester United hebben ‘grote bezwaren’ tegen een mogelijke terugkeer van Jadon Sancho. 🔗

👉 Een van de Nederlandse selectiespelers lijkt Manchester United te gaan verlaten. Napoli heeft interesse. 🔗

👉 Trainer Ruben Amorim hoopt komende zomer een nieuwe spits én een aanvallende middenvelder aan de selectie toe te voegen. Hij heeft een Nederlander op het oog. 🔗

👉 Erik ten Hag heeft Amourricho van Axel Dongen in 2023 benaderd om hem bij een vertrek bij Ajax voor Manchester United te laten kiezen. 🔗