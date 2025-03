Man United-spelers trekken in kleedkamer pijnlijke conclusie over Jadon Sancho

Spelers van Manchester United hebben ‘grote bezwaren’ tegen een mogelijke terugkeer van , zo meldt Manchester Evening News. De vleugelaanvaller, die momenteel wordt verhuurd aan Chelsea, zou niet goed genoeg worden bevonden in de kleedkamer van the Red Devils.

Chelsea heeft een verplichte optie tot koop van naar verluidt een kleine 25 miljoen euro. De club kan ervoor kiezen om onder die deal uit te komen, maar betaalt dan wel een boete van zes miljoen euro. In dat geval zou Sancho dus terugkeren bij Manchester United. De spelers van de ploeg van Ruben Amorim lopen daar niet warm voor.

“Invloedrijke figuren binnen de Manchester United-selectie hebben geen probleem met Sancho’s persoonlijkheid, maar vonden dat hij de druk en eisen van het spelen voor de club niet aankon, nog voordat hij 18 maanden geleden door voormalig manager Erik ten Hag uit de selectie werd gezet”, schrijft Manchester Evening News. In Manchester leefde Sancho inderdaad op gespannen voet met Ten Hag, maar de twee sloten uiteindelijk wel vrede.

Amorim: 'Sancho is niet mijn probleem'

Sir Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van United, noemde Sancho eerder deze maand als een van de vijf spelers bij de club die ‘geërfd zijn uit het verleden’, samen met André Onana, Casemiro, Rasmus Højlund en Antony. De conclusie was dat die spelers ofwel ‘te duur’ ofwel ‘niet goed genoeg’ zijn. Trainer Amorim werd vorige maand al gevraagd naar een mogelijke terugkeer van Sancho. “Ik weet het niet. Ik focus me alleen op mijn spelers en mijn problemen. Sancho is niet mijn probleem”, zei hij.

