Ten Hag sluit vrede met verbanneling: aanvaller mag weer meetrainen bij Manchester United

De lucht tussen trainer Erik ten Hag en aanvaller is geklaard. De buitenspeler, die het afgelopen jaar op huurbasis uitkwam voor Borussia Dortmund, keerde vrijdag terug op het trainingsveld van Manchester United, dat bezig is met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgens onder meer Fabrizio Romano hebben Sancho en Ten Hag, die lange tijd in onmin met elkaar leefden, een positief gesprek gehad.

De onenigheid tussen speler en trainer ontstond toen Ten Hag besloot om Sancho in september vorig jaar buiten de wedstrijdselectie voor het duel tegen Arsenal. De Nederlandse oefenmeester vond dat de buitenspeler niet hard genoeg trainde. Sancho reageerde daar vervolgens op door te stellen dat hij tot zondebok werd gemaakt voor de teleurstellende resultaten. Ten Hag eiste excuses van de aanvaller, die niet kwamen, waarna hij uit de selectie werd verbannen.

Artikel gaat verder onder video

In de winterstop besloot Manchester United om Sancho te verhuren en daarop hapte zijn oude ploeg Borussia Dortmund toe. De Duitse Champions League-finalist had de hoop om de aanvaller definitief over te nemen, echter kon het niet voldoen aan de vraagprijs van Manchester United. Mede daarom staat de Engelsman nu weer op het trainingsveld bij The Red Devils. De vriendschappelijke wedstrijd van Manchester United in Noorwegen tegen Rosenborg komt nog te vroeg voor Sancho, aangezien hij later dan de andere spelers aansloot.

Of de aanvaller daadwerkelijk een Manchester United-speler blijft is nog maar de vraag. De Engelse grootmacht is zou openstaan voor een verkoop, maar vooralsnog zijn er nog geen clubs concreet voor Sancho. Naar verluidt wil Manchester United een bedrag van 45 miljoen pond, omgerekend zo'n 37 miljoen euro, voor de buitenspeler. Daarmee lijdt de club een fors verlies, aangezien de Mancunians in 2021 maar liefst 85 miljoen euro neertelde voor Sancho.

🚨 BREAKING: Jadon Sancho held positive face to face meeting with Erik ten Hag this week and they’ve clarified the situation.



Both ten Hag and Sancho agreed to draw a line on their disagreement and move on.



Jadon, available for pre-season games.



He’s now back in training. pic.twitter.com/1rWjDsRgse — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024

