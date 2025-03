Dit zei Arne Slot tegen Michael Oliver voor zijn rode kaart tegen Everton

Arne Slot zit momenteel een schorsing uit nadat hij een rode kaart kreeg na afloop van de stadsderby tussen Everton en Liverpool (2-2). De Nederlandse trainer kreeg een schorsing van twee duels opgelegd, nadat hij scheidsrechter Michael Oliver zou hebben beledigd. The Mirror weet wat Slot precies zou hebben gezegd tegen de arbiter.

Liverpool leek uit bij stadsgenoot Everton op een 1-2 overwinning af te stevenen, totdat James Tarkowski met een prachtige volley in de laatste de gelijkmaker aantekende. Goodison Park ontplofte, maar dat deden Slot en assistent Sipke Hulshoff ook. Zij liepen na het laatste fluitsignaal op Oliver af en gingen blijkbaar op een verkeerde manier de discussie aan. Daar kregen beide Nederlanders een rode kaart voor. Wat er in het gesprek precies was gezegd, was tot dit moment nog niet duidelijk.

The Mirror heeft de reden voor de straf van Slot in handen gekregen, waarin precies staat wat de trainer van Liverpool zou hebben gezegd. Volgens de krant is de Nederlander na afloop van de wedstrijd naar Oliver toegelopen, waarna hij hem een hand gaf en zei dat de scheidsrechter Everton ‘alles fucking cadeau had gedaan’. Daarnaast zou hij hebben gezegd dat hij hoopte dat Oliver ‘trots was op zijn optreden’.

Nadat Slot was weggelopen bij de scheidsrechter, richtte hij zich ongeveer een minuut later weer tot Oliver, waarbij hij opnieuw de hand van de arbiter schudde. “Als wij geen kampioen worden, geef ik jou daar de fucking schuld van”, zou de Nederlander bij het tweede moment hebben gezegd. Daarna draaide hij zich richting de assistent-scheidsrechter, naar wie hij tweemaal riep dat het een ‘fucking schande’ was.

Slot komt met andere verklaring

Slot beweerde dat de vork anders in de steel zat. Volgens de trainer heeft hij het volgende tegen Oliver gezegd: “Als wij geen kampioen worden, heb ik dat aan jou te danken.” De uitspatting richting de assistent-scheidsrechter heeft Slot niet ontkend, maar hij hield vol dat de scheldwoorden hier niet bedoeld waren als een persoonlijke aanval. De FA hield echter vast aan de verklaring van Oliver en legde Slot dus een schorsing van twee duels op. Het eerste daarvan was thuis tegen Newcastle, wat door de koploper werd gewonnen: 2-0.

