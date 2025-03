Liverpool presenteert dieprode jaarcijfers

Liverpool heeft vrijdag de jaarcijfers over seizoen 2023/24 bekendgemaakt. De club van Arne Slot leed afgelopen seizoen een verlies van liefst 57 miljoen pond, wat neerkomt op ruim 69 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met de deelname aan de Europa League en het vertrek van Jürgen Klopp.

Liverpool heeft over seizoen 2023/24 een verlies van liefst 57 miljoen pond geleden. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog negen miljoen pond, zo’n elf miljoen euro. De enorme toename in het verlies heeft met name te maken met seizoen 2022/23, toen The Reds op plek vijf eindigden in de Premier League. Daardoor was de ploeg van toenmalig trainer Klopp veroordeeld tot het spelen van Europa League, waarmee de enorme inkomsten uit de Champions League werden misgelopen.

Ook het vertrek van Klopp en diens technische staf heeft alles te maken met het enorme verlies. De Duitser maakte, ondanks een contract tot medio 2026, gedurende het afgelopen seizoen bekend aan het einde van de voetbaljaargang te stoppen als hoofdtrainer van Liverpool. Met het afwikkelen van de contracten van Klopp en zijn assistenten was bijna tien miljoen pond gemoeid. Verder werd ook Slot losgeweekt bij Feyenoord, waarvoor de Rotterdammers naar verluidt een bedrag van tien tot vijftien miljoen euro ontvingen.

Ondanks het miljoenenverlies maakt Liverpool zich geen zorgen om de toekomst. Zo is de nieuwe Anfield Road Stand geopend, die het inkomen op wedstrijddagen gedurende het seizoen laat stijgen naar 22 miljoen pond. Ook heeft Liverpool commercieel enorme stappen gezet, met een stijging van 36 miljoen pond naar 306 miljoen pond. “De globale aantrekkingskracht van deze club blijft fenomenaal en het zorgt ervoor dat we de kracht en kans hebben om door te groeien”, geeft CFO Jenny Beacham aan op de clubwebsite.

