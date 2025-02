Liverpool kan het ook zonder Arne Slot en heeft titel bijna binnen

Liverpool heeft woensdagavond gewonnen van Newcastle United. In een niet al te spectaculaire wedstrijd was de koploper een maatje te groot voor de nummer zes: 2-0. Dominik Szoboszlai zette de thuisclub vroeg op voorsprong. Na rust bezegelde Alexis Mac Allister het lot van The Magpies door de tweede treffer voor zijn rekening te nemen. Door de overwinning neemt Liverpool verder afstand van de achtervolgers en komt de titel steeds meer in zicht.

Bij Liverpool zaten Arne Slot en assistent trainer Sipke Hulshoff wegens een schorsing niet op de bank. Het duo werd bestraft voor wangedrag na de derby tegen Everton eerder deze maand. De andere assistent, John Heitinga, nam de honneurs waar. Wel van de partij waren de Nederlandse basisspelers Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Cody Gakpo nam plaats op de bank. Bij Newcastle United ontbrak topscoorder Alexander Isak wegens een liesblessure. Hij werd vervangen door Callum Wilson.

Liverpool kwam al snel op voorsprong. In de elfde minuut dribbelde Luis Díaz vanaf links het strafschopgebied in, waarna hij de bal laag terug legde op Dominik Szoboszlai. De Hongaar mikte de bal tussen twee verdedigers door, waardoor keeper Nick Pope de bal pas laat zag en kansloos was op de lage schuiver: 1-0. De enige andere grote kans van de eerste helft was voor Wilson, maar de spits schoot de bal alleen voor Alison Becker naast.

Na rust kwam Liverpool niet in de problemen. In de 63e minuut verdubbelede Liverpool de voorsprong, vlak na het in brengen van Gakpo. Mohamed Salah legde de bal subtiel breed op Mac Allister, die de bal vervolgens knap hoog raak schoot in de verre hoek: 2-0. Daarna was de wedstrijd gespeeld, ook omdat Newcastle tot geen enkel schot tussen de palen kwam deze wedstrijd. Liverpool kwam nog wel tot enkele kansjes, maar kwam dan net te kort voor een doelpunt. Tegenhouden ging echter prima en dus werd de overwinning simpel veilig gesteld.

Door de zege staat Liverpool, met een wedstrijd meer gespeeld, dertien punten los van Arsenal, dat eerder op de avond doelpuntloos gelijk speelde tegen Nottingham Forest. Newcastle mist de kans om in de top vier terecht te komen en blijft staan op plek zes. Liverpool vervolgt de jacht op de titel volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Southampton, nadat het midweeks PSG heeft getroffen in de Champions League. Newcastle United is niet actief in Europa, maar wel nog in het FA Cup toernooi, in tegenstelling tot Liverpool. In dat toernooi treft het komende zondag Brighton & Hove Albion in eigen huis. Ruim een week later is West Ham United de volgende tegenstander in de Premier League