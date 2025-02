Slot moet diep in de buidel tasten: naast schorsing ook megaboete

Arne Slot mag na zijn wangedrag na het duel tegen Everton (2-2) twee wedstrijden niet op de bank bij Liverpool zitten. De coach liet zich na een late gelijkmaker in The Merseyside Derby gaan richting arbiter Michael Oliver en moet ook een boete betalen.

Liverpool leek uit bij stadsgenoot Everton op een 1-2 overwinning af te steven, totdat James Tarkowski met een prachtige volley in de laatste de gelijkmaker aantekende. Goodison Park ontplofte, maar dat deden Slot en assistent Sipke Hulshoff ook. Zij liepen na het laatste fluitsignaal op Oliver af en gingen blijkbaar op een verkeerde manier de discussie aan. Wat er in dat gesprek precies gezegd is, is niet duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Beide heren weten nu in ieder geval waar zij aan toe zijn: Slot en Hulshoff mogen de komende twee wedstrijden niet op de bank zitten bij wedstrijden van Liverpool. Die straf werd eerder al bekendgemaakt door de FA, maar niet veel later ook weer van de site van de voetbalbond gehaald. Het eerdere strafvoorstel is dus gehandhaafd en dat is opvallend, aangezien het niet vaak voorkomt dat een manager een schorsing van twee wedstrijden moet uitzitten. Bij de thuiswedstrijden tegen Newcastle United en Southampton zit er dus iemand anders op de bank: hoogstwaarschijnlijk is dat John Heitinga.

LEES OOK: Arne Slot deelt wat hij van de aanstelling van Robin van Persie bij Feyenoord vindt

Het 'onbehoorlijke gedrag en/of gebruik van beledigende taal jegens zowel de wedstrijdscheidsrechter als een assistent-scheidsrechter' levert het tweetal bovendien nog een extra straf op: Slot en Hulshoff moeten een boete betalen. De betreffende bedragen zijn niet mals: omgerekend moeten de coach en assistent respectievelijk 84.000 euro en 8400 euro betalen. Dat niet alleen: Liverpool zelf moet ook in totaal nog 138.000 euro overmaken naar de Engelse voetbalbond.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot stuurt scout naar Ajax, interesse Arsenal koelt af

Scouts van Chelsea en Liverpool waren vorige week donderdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray.