Arne Slot deelt wat hij van de aanstelling van Robin van Persie bij Feyenoord vindt

Robin van Persie is aan de slag gegaan bij Feyenoord en dat is dagenlang onderwerp van gesprek geweest. Nu heeft ook Arne Slot zijn zegje gedaan over de aanstelling van de nieuwbakken trainer van de Rotterdammers.

Liverpool neemt het woensdagavond thuis op tegen Newcastle United in de Premier League. Op de persconferentie voorafgaand aan dat duel wordt Slot gevraagd naar Van Persie. "Hij beschikt over alle ingrediënten om succesvol te zijn in De Kuip. Voor hem is het ook leuk om terug te keren bij Feyenoord; van die club is hij volgens mij al zijn hele leven supporter."

De huidige trainer van Liverpool geeft ook de mensen bij Feyenoord die Van Persie hebben aangesteld een compliment. "Ook voor de club is het een uitstekende keuze om hem te benoemen tot hoofdtrainer. Hij krijgt een zeer goed team ter beschikking en heeft de juiste persoonlijkheid voor een coach. Hij laat zich namelijk niet afleiden door wat mensen over hem zeggen."

Van Persie begint zijn trainerscarrière bij Feyenoord aankomende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen NEC. Het zal voor de beginnend trainer nog een hele kluif worden om de Rotterdammers op de derde plek te houden, zeker nu Santiago Giménez vertrokken is en meerdere sterkhouders geblesseerd zijn. De ploeg heeft evenveel punten als AZ en FC Utrecht en slechts één punt meer dan FC Twente. Voor Liverpool en Slot ziet de wereld er veel rooskleuriger uit: met een voorsprong van zeker acht punten (concurrent Arsenal heeft nog een wedstrijd tegoed), lijkt de Premier League The Reds bijna niet meer te kunnen ontgaan. Ook maakt de ploeg van Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en Virgil van Dijk een goede kans om de Champions League te winnen.

