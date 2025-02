Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Robin van Persie begint vandaag (maandag) aan zijn nieuwe klus als hoofdtrainer van Feyenoord. Waar verschillende journalisten nog vóór zijn aanstelling al verkondigden dat de voormalig topschutter van onder meer Arsenal en Manchester United een lastige uitdaging staat te wachten, daar denkt Willem van Hanegem er juist héél anders over. Volgens Van Hanegem ligt er ‘niet veel druk’ op de schouders van de nieuwe trainer.

Feyenoord moest de terugkeer van Van Persie weliswaar nog officieel aankondigen, maar in de berichtgeving na de thuiswedstrijd tegen Almere City van zaterdagavond was de opvolger van Brian Priske al het onderwerp van gesprek. Van Persie zal zijn nieuwe ploeg ongetwijfeld een povere indruk hebben zien maken tegen de promovendus. Feyenoord boekte weliswaar een 2-1 zege, maar werd in de eerste helft bij vlagen afgetroefd door de bezoekers uit Flevoland. De winnende treffer van Dávid Hancko viel bovendien pas in de blessuretijd. De Rotterdammers deden wel goede zaken. Dankzij de zege kwamen ze naast FC Utrecht.

De derde plek is momenteel in handen van Feyenoord, maar de nummer twee van vorig seizoen houdt concurrenten AZ en FC Utrecht enkel op doelsaldo achter zich. Feyenoord, AZ en FC Utrecht staan na 23 wedstrijden allemaal op 43 punten. FC Twente heeft er slechts één minder. De strijd om de derde plek, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League, belooft dus nog erg spannend te gaan worden. Feyenoord is er alles aan gelegen om het derde Champions League-ticket te bemachtigen, maar het optreden tegen Almere City bewees dat er nog veel moet gebeuren. “Van Persie zal alle zeilen bij moeten zetten om plek drie te veroveren. Almere City werd in De Kuip ook weer een zware bevalling van de bedwingers van AC Milan”, zo schreef Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld.

Van Hanegem komt met ander geluid

Volgens Gouka staat het wel vast dat Van Persie als nieuwe trainer in De Kuip ‘een pittige klus’ krijgt. Van Hanegem denkt daar dus anders over. “Bij Feyenoord gaan we nu kennismaken met de trainer Robin van Persie. Een geweldige speler, als trainer gaan we het zien. In Heerenveen was het erg moeizaam en als ik de verhalen nu hoor waren ze daar ook allesbehalve enthousiast over hem. In de zomer was hij er nog niet klaar voor, nu wel. Maar goed, hij moet slechts derde worden en misschien kan hij verrassen tegen Internazionale. Er is dus niet veel druk”, zo zegt Van Hanegem in gesprek met het AD. Feyenoord plaatste zich vorige week ten koste van AC Milan voor de achtste finales van de Champions League. Daarin wacht een tweeluik met Internazionale, de huidige koploper van Italië.

Waar de Champions League Feyenoord al veel moois heeft gebracht, verloopt het seizoen in eigen land uiterst teleurstellend. De achterstand op koploper Ajax is liefst veertien punten en door de nederlaag tegen PSV begin deze maand, liggen de Rotterdammers ook al uit de KNVB-beker. De prestaties in de Champions League maken veel goed, maar die derde plek in de Eredivisie is cruciaal. Van Hanegem plaatst daarom tóch een kanttekening bij wat hij hierboven zegt. “Aan de andere kant: als het nu mis zou gaan, begint hij komende zomer toch met een knauw. Dat had hij kunnen voorkomen door het seizoen af te maken in Friesland en dan pas naar Rotterdam te komen”, zo stelt De Kromme, die zich daarbij ook richt tot de Rotterdamse leiding. “En zo had Feyenoord ook moeten denken.”

