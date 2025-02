Zorgwekkende berichtgeving voor Van Persie: 'Stijgende verbazing bij Bosschaart en De Wolf'

Feyenoord boekte zaterdagavond weliswaar een 2-1 overwinning op Almere City, maar vier dagen na de sensationele return tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League kwam de ploeg van trainer Pascal Bosschaart op eigen veld heel matig voor de dag. De Rotterdammers dankten een doelpunt van Dávid Hancko in de blessuretijd voor de krappe zege op de hekkensluiter. De kranten trekken na het duel in De Kuip dan ook dezelfde conclusie: Robin van Persie wacht een zware klus.

Feyenoord nam bijna twee weken geleden afscheid van Brian Priske. De Deen werd rondom het thuisduel met Bayern München in januari al richting de uitgang geschreven, maar mocht na de verrassende 3-0 overwinning toch nog een paar weken blijven zitten. Twee dagen voor de eerste wedstrijd tegen AC Milan gingen Feyenoord en Priske dan toch uit elkaar. De Rotterdammers schoven Bosschaart naar voren als tijdelijke vervanger. Onder zijn leiding plaatste de club zich ten koste van AC Milan voor de achtste finales van de Champions League, maar werd er in de competitie niet gewonnen van NAC Breda (0-0) en Almere City met de grootst mogelijke moeite aan de kant gezet.

“Met enig cynisme zou je kunnen stellen dat Feyenoord - Almere City een fraai voorbeeld was voor de nieuwe trainer Robin van Persie hoe het straks allemaal juist niet moet”, zo schrijft De Telegraaf na de inhaalwedstrijd in De Kuip. “De eerste helft tegen de ploeg van de toevallig ook dit seizoen halverwege ingestapte trainer Jeroen Rijsdijk was een van de meest abominabele 45 minuten die het Legioen deze competitie heeft moeten aanschouwen. Tegelijkertijd vraag je je af hoe spelers zich denken te presenteren aan de opvolger van Priske en interim-coach Bosschaart als ze zo’n zwakke indruk maken voor eigen publiek vier dagen na een heroïsch optreden in Milaan. Ook Bosschaart en John de Wolf moeten met stijgende verbazing naar bijna hetzelfde elftal hebben gekeken”, zo klinkt het.

Feyenoord werd in de eerste helft bij vlagen afgetroefd door Almere City, dat weliswaar hekkensluiter is in de Eredivisie, maar de laatste weken goed voetbal heeft laten zien en onder meer een knappe zege boekte bij FC Utrecht. De Rotterdammers waren dus gewaarschuwd, maar daarvan was in het veld weinig te merken. “Nu had Feyenoord wel vijf trainers op de bank kunnen plaatsen, maar dan had dat nog steeds niet kunnen voorkomen dat er in de eerste helft zo slordig en ongeïnspireerd werd gevoetbald. Almere City, dat altijd nog onderaan de ranglijst bungelt, had moeiteloos vier keer kunnen scoren in het eerste bedrijf.” Het kwam uiteindelijk toch nog goed voor Feyenoord. “Feyenoord had de boel na rust wel meer onder controle, maar creëerde weinig uitgespeelde kansen. Met een vrije trap was Igor Paixão dicht bij de 2-1. De Braziliaan trof de paal. Een minuut later maakte aanvoerder Hancko met een volley wel de bevrijdende treffer.”

‘Pittige klus Van Persie’

Het Algemeen Dagblad zag Feyenoord eveneens worstelen tegen Almere City. Het was zeker niet voor het eerst dit seizoen dat de nummer twee van vorig seizoen een paar dagen na een knappe prestatie in de Champions League zeer moeizaam voor de dag kwam in eigen land. Daar zal Van Persie verandering in moeten brengen, want de derde plek is erg belangrijk voor de club. “Van Persie zal alle zeilen bij moeten zetten om plek drie te veroveren. Almere City in De Kuip werd ook weer een zware bevalling van de bedwingers van AC Milan. Feyenoord ploeterende zoals wel vaker in eigen stadion maar de schade werd wel voor rust gerepareerd. Givairo Read was de aangever en Julián Carranza de afmaker: 1-1”, zo schrijft het dagblad.

Een opvallend moment in de eerste helft was de ‘aftocht’ van Etienne Reijnen. “Assistent-trainer Reijnen zag dat allemaal vanaf de tribune. De man van de tactische ingevingen in de staf van Feyenoord bleek niet op het formulier te staan en werd door het arbitrale kwartet te verstaan te geven dat hij van de bank diende te vertrekken. Veel supporters zagen Reijnen de gedwongen wandeling van de dug-out naar de tunnel maken want op het veld gebeurde er vrijwel niets. Almere City viel na de 1-1 veel minder aan en Feyenoord worstelde en worstelde”, zo klinkt het. Hancko zorgde uiteindelijk voor opluchting in De Kuip. “Dat Van Persie een pittige klus krijgt als nieuwe trainer in De Kuip staat wel vast. De topscorer van Oranje heeft een week om zijn nieuwe ploeg klaar te stomen voor NEC thuis en een paar dagen later wacht Inter in Rotterdam. De Champions League bracht Feyenoord dit seizoen veel, de Eredivisie bitter weinig. Plek drie is noodzakelijk om komend seizoen eventueel weer op dat podium te mogen acteren.”

