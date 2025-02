Bosschaart baalt van ‘verschrikkelijk’ moment rondom Feyenoord – Almere City

Pascal Bosschaart stond zaterdagavond zeer waarschijnlijk voor het laatst voor de groep bij Feyenoord als interim-trainer. Na afloop van de zege op Almere City (2-1) werd de trainer door de spelers naar voren geschoven om het publiek te bedanken. Dat vond hij naar eigen zeggen ‘verschrikkelijk’.

Nadat Feyenoord bijna twee weken geleden besloot afscheid te nemen van Brian Priske, werd Bosschaart aangesteld als tussenpaus. De geboren Rotterdammer was sinds afgelopen zomer werkzaam bij het Onder 21-elftal van Feyenoord. De eerste wedstrijd onder zijn leiding wisten de Rotterdammers direct resultaat te boeken, met een 1-0 zege op AC Milan in eigen huis. Een week later werd in San Siro een gelijkspel behaald, waardoor de achtste finales van de Champions League een feit zijn. Daarin is Internazionale de tegenstander.

Na een gelijkspel bij NAC Breda (0-0) wist Bosschaart zaterdag in de competitie een moeizame overwinning te boeken op hekkensluiter Almere. Dávid Hancko zorgde in blessuretijd voor de verlossende treffer. Naar verwachting neemt Robin van Persie begin komende week het roer over bij Feyenoord en keert Bosschaart terug bij de Onder 21. Zodoende blijft het avontuur van de interim-trainer bij de Rotterdammers beperkt tot vier wedstrijden.

Na afloop van de wedstrijd tegen Almere City werd Bosschaart door zijn spelers naar voren geschoven om het publiek te bedanken, waar hij op de persconferentie na afloop van het duel naar werd gevraagd. “Verschrikkelijk”, zegt Bosschaart direct, terwijl hij begint te lachen. “Ik hou daar niet van. Ik vind het hartstikke mooi dat ik zo aangemoedigd word, maar ik ben niet iemand die op de voorgrond staat. Maar nee, een prachtig moment, dat zeker.”

