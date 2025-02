Buitenland spreekt schande van Eredivisie

In het buitenland is men niet te spreken over de keuze van de Eredivisie om Nederlandse clubs vrijaf te geven voorafgaand aan belangrijke Europese duels. Jan de Jong, directeur van Eredivisie CV, geeft in gesprek met de NOS aan dat ze het een ‘schande’ vinden.

Dat het Nederlandse voetbal de afgelopen jaren flink in de lift zit qua prestaties in Europa, heeft grotendeels te maken met de ‘Veranderagenda’ uit 2018. Daarbij werd besloten maatregelen te nemen, die de prestaties in Europa van Nederlandse ploegen moesten bevorderen. Een van die maatregelen was het geven van uitstel tussen twee belangrijke Europese duels in, wat begin 2019 voor het eerst gebeurde rondom het gewonnen tweeluik van Ajax tegen Real Madrid.

Ook dit seizoen hebben verschillende Nederlandse clubs al vrijaf gekregen in de competitie in verband met Europees voetbal. Zo hadden Feyenoord, Ajax en FC Twente een week vrij in het weekend tussen speelronde zeven en acht van de competitiefase van de Champions League en Europa League, terwijl AZ vorige week geen duel speelde tussen de wedstrijden tegen Galatasaray door. “Onze tegenstander was energieker dan wij. Zij hadden geen wedstrijd in het weekeinde”, verklaarde trainer Okan Buruk na de uitschakeling donderdag.

De Jong zit ook in het bestuur van European Leagues, waar hij is aangesproken op de kwestie. “Ik werd erop aangesproken door Spaanse en Italiaanse collega's, die het een schande vonden”, legt de bestuurder uit. Doordat er in Nederland 34 wedstrijden worden gespeeld, ten opzichte van de 38 in Spanje en Italië, is er in de Eredivisie meer ruimte te schuiven met wedstrijden. “Zij vonden het oneerlijk, waarop ik zei dat ik het oneerlijk vind dat zij veel meer mediageld krijgen.” Inmiddels hebben landen als België en Portugal, waar de ruimte om te schuiven ook is, het voorbeeld van Nederland gevolgd. Dat zijn ook de directe concurrenten op de coëfficiëntenranglijst. “Het wordt een uitdaging om hen voor te blijven”, besluit De Jong.

