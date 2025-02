'PSV maakt 40 (!) procent kans om Arsenal te verslaan in Champions League'

Jan van Halst geeft PSV een aardige kans om de kwartfinale van de Champions League te bereiken, na de loting tegen Arsenal. De analist van Ziggo Sport schat de kansenverhouding in als zestig tegen veertig procent in het voordeel van Arsenal.

Arsenal was met negentien punten uit acht wedstrijden een van de best presterende clubs in de competitiefase van de Champions League. Volgens data van FootballTransfers is de selectie van Arsenal liefst 1,08 miljard euro waard, waarmee the Gunners na Manchester City over de meest waardevolle selectie ter wereld beschikken. PSV vertegenwoordigt een waarde van 362,2 miljoen euro. Arsenal is dus op papier de grote favoriet, maar toch zijn de verhoudingen volgens Van Halst niet zo scheef.

Arsenal en PSV troffen elkaar nog in de groepsfase van het Champions League-seizoen 2023/24. Toen verloor PSV met 4-0 in Londen en werd het 1-1 in Eindhoven. De forse nederlaag in het Emirates Stadium is een ‘mooie wake-upcall’, zegt Van Halst. “Ze kunnen zich nu weer laten zien in de Champions League. Idealer kan niet. In de thuiswedstrijd tegen Arsenal waren ze wel competitief, in de uitwedstrijd werden ze als kleine jongetjes op de boot teruggestuurd naar Nederland. Nu kunnen ze laten zien hoe zeer ze zich ontwikkeld hebben.”

'Feyenoord tegen een knokploeg'

Feyenoord reist weer af naar Milaan: na het uitschakelen van AC Milan is Internazionale de volgende opponent. Van Halst schat Inter hoger in dan AC Milan. “Als je AC Milan ziet, stoor je je steeds eraan dat ze weigeren hun eigen potentie te benutten. Inter is echt aan het groeien in het seizoen. Het is een beetje een knokmachine geworden, net als Feyenoord. Daarom kijk ik er zo naar uit. Ik houd ervan om twee knokploegen tegen elkaar te zien.” Van Halst benadrukt wel dat de ploegen veel meer kunnen dan ‘de bal naar voren punteren en knokken’. “Maar qua speelstijl is het wat meer duelleren.”

Kwartfinales

PSV en Feyenoord weten ook al welke club ze treffen indien ze zich ten koste van respectievelijk Arsenal en Internazionale weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De Eindhovenaren nemen het in dat geval op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Mocht dat gebeuren, dan opent PSV met een thuiswedstrijd. Feyenoord wacht bij een succesvolle achtste finale tegen Internazionale een dubbele krachtmeting met de winnaar van het affiche Bayern München - Bayer Leverkusen. De Rotterdammers spelen in dat geval eerst een uitwedstrijd.

