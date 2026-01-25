FC Augsburg maakt Kane belachelijk met virale 'onprofessionele tweet'

FC Augsburg heeft zaterdagavond gewonnen van Bayern München en dat willen ze weten ook. Via een tweet maakt de club doelpuntenmachine belachelijk na de 1-2 overwinning in Beieren.

Bayern is dé te kloppen ploeg dit seizoen in de Bundesliga. Naast het overmacht van de club in de eigen competitie is Der Rekordmeister ook Europees gezien moeilijk te verslaan. De laatste nederlaag voor dit weekend kwam op 26 november: toen was misschien wel de beste club van het moment, Arsenal, met 3-1 te sterk in de Champions League. Na zaterdag weet Bayern echter weer wat verliezen is: laagvlieger FC Augsburg won in de Allianz Arena met 1-2 van de koploper.

Beide ploegen waren zeer aan elkaar gewaagd, al had Bayern (zoals verwacht) meer balbezit. Hiroki Ito bracht de thuissupporters in minuut 23 nog in extase, maar na rust draaide Augsburg het helemaal om. Arthur Chaves en Han-Noah Massengo scoorden en zorgden zo voor de eerste nederlaag van Bayern in de competitie. Bij het doelpunt van Chaves zag invalkeeper Jonas Urbig er totaal niet goed uit. Manuel Neuer kreeg rust.

Opvallend was vervolgens de tweet die Augsburg de wereld in bracht. In de bijgevoegde afbeelding is een foto van Harry Kane te zien, die symbool staat voor 'niet opkomen dagen'. De spits wordt belachelijk gemaakt omdat hij tegen Augsburg een wat mindere wedstrijd speelde en niet op het scoreformulier kwam. Het is een komische tweet, maar veel voetbalvolgers vinden het wel wat onprofessioneel. Is Kane ook woensdag, als Bayern naar PSV moet, ook onzichtbaar?