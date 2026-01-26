Rafael van der Vaart geniet bij Ajax enorm van spelers als en , zo geeft hij aan bij Studio Voetbal. De voormalig middenvelder weet dat niet alles goed gaat bij de toptalenten, maar het zijn wel spelers waar hij voor naar het stadion zou komen.

Onder Fred Grim krijgen de talenten bij Ajax weer de kans om zich te laten zien. Tegen FC Volendam (2-0) stonden Bounida (19), Steur en Aaron Bouwman (beiden 18) in de basis. Bounida was bij beide treffers van Youri Baas de aangever, terwijl ook de andere jongelingen een prima wedstrijd speelden.

“Ik ben gewoon blij met die jonge jongens”, geeft Van der Vaart aan als hem wordt gevraagd naar lichtpuntjes bij Ajax. “Zij brengen in mijn ogen de spelvreugde terug. Ze hebben een ‘schijt aan alles’-houding; niet te veel naar trainers luisteren, maar gewoon lekker je wedstrijdje spelen”, stelt de 109-voudig international.

Van der Vaart geeft toe dat er bij de talenten ook nog veel mis gaat, maar dat hoort er op die leeftijd bij. “Ik weet wel dat dit tegen Volendam was, maar hier kom je wel voor naar het stadion. Je ziet weer wat leuks en wij als Ajacieden zijn hier gewoon heel blij mee”, besluit hij.