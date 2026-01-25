Ajax kan een streep zetten door de naam van . De Jamaicaanse aanvaller leek even in beeld bij de Amsterdammers, maar heeft zichzelf – onbedoeld – onhaalbaar gemaakt voor een winterse overstap naar de Johan Cruijff ArenA.

Bailey kwam zondag als invaller in actie namens Aston Villa in het duel met Newcastle United. Daarmee is hij dit seizoen al uitgekomen voor twee clubs, want eerder speelde hij ook wedstrijden voor AS Roma, waar hij op huurbasis actief was. Volgens de reglementen mag een speler in één seizoen niet voor meer dan twee clubs officiële wedstrijden spelen. Een transfer naar Ajax is daardoor uitgesloten.

Ajax grijpt opnieuw mis

Artikel gaat verder onder video

Het is niet de eerste keer dat Ajax naast Bailey grijpt. In eerdere transferperiodes werd de vleugelaanvaller al meermaals genoemd in Amsterdam, maar een overstap kwam er nooit. Ook nu is het oordeel hard en definitief: Bailey kan van de lijst worden geschrapt.

Voor Ajax betekent het opnieuw doorschakelen. De club was al van plan om de voorhoede te versterken, maar de noodzaak is alleen maar groter geworden. Raúl Moro vertrok na een kort verblijf alweer uit Amsterdam en keerde terug naar Spanje, waar hij bij CA Osasuna hoopt zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

Eerder liep Ajax ook al stuk op deals rond Yáser Asprilla en Ilias Akhomach. De focus ligt nu onder meer op Carlos Vicente van Deportivo Alavés, maar ook daar is de uitkomst onzeker. De Spanjaard zou een voorkeur hebben voor Birmingham City, waardoor Ajax opnieuw dreigt mis te grijpen.

De transfermarkt blijkt voor Ajax vooralsnog een mijnenveld. Met het wegvallen van Bailey is duidelijk dat de Amsterdammers snel moeten handelen om te voorkomen dat ook deze window eindigt met vooral gemiste kansen.