wordt in verband gebracht met een fraaie stap naar Benfica, maar die is nog niet rond. Ajax zit op het vinkentouw voor de huidige speler van FC Groningen, die de afgelopen maanden de titel 'revelatie van de Eredivisie' verdiende.

Resink ontwikkelt zich enorm sinds hij in 2024 de overstap maakte van Almere City naar FC Groningen. De 22-jarige middenvelder is een absolute leider, laat zich verdedigend vaak zien en bedenkt ook creatieve oplossingen voor zijn ploeg. Het is een type speler dat Ajax goed kan gebruiken, al vult Youri Regeer de laatste maanden zijn rol ook aardig in. Toch is het waarschijnlijk dat Benfica met de Amsterdammer aan de haal gaat. Resink heeft praktisch een mondeling akkoord met de club, maar de Portugezen moeten nog een bod uitbrengen.

Artikel gaat verder onder video

Dat de deal nog niet helemaal rond is, is ook te merken aan het feit dat zondag 'gewoon' in de basis staat in het thuisduel met Fortuna Sittard. Er is dan ook nog 'zeker geen akkoord tussen beide clubs', benadrukt Joost Blaauwhof op X. De journalist van Voetbal International weet dat Resink de overstap graag zou maken, maar er zullen nog wel wat stappen nodig zijn om de transfer te personaliseren.

Wat relatief opvallend is, is dat Blaauwhof vervolgens over Ajax begint. "Ook Ajax houdt de situatie nauwlettend in de gaten." De laatste tijd zijn de Amsterdammers zeer afwachtend te geweest in de kwestie-Resink, maar de club blijft dus hopen op de komst van Resink. Na de transfer van Kenneth Taylor heeft de club mogelijk weer wat ruimte om een aankoop te doen.