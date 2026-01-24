De transfer van naar Amsterdam is allerminst in kannen en kruiken. Waar Ajax de afgelopen dagen leek door te pakken, heeft Birmingham City het dossier zaterdag volledig opengebroken. De nummer dertien van de Championship is financieel voluit gegaan en heeft een 'astronomische' aanbieding neergelegd, weet Voetbal International.

Ajax ziet in Vicente de beoogde opvolger van Raúl Moro, die deze winter naar Osasuna vertrok. Op voorspraak van Jordi Cruijff — formeel nog niet in dienst, maar al nadrukkelijk betrokken — werd een bod uitgebracht op de rechtsbuiten van Deportivo Alavés. Met zowel club als speler leek Ajax er op hoofdlijnen uit te komen.

Astronomisch bod uit Engeland zet alles op losse schroeven

Artikel gaat verder onder video

Die rust is inmiddels verdwenen. Vicente was eerder deze week al dicht bij Birmingham City, maar liet een lucratiever voorstel uit de Championship links liggen toen Ajax zich meldde. De sportieve plannen in Amsterdam spraken hem aan en zorgden ervoor dat de kaarten opnieuw werden geschud.

Tot zaterdagmiddag. Birmingham City weigerde zich neer te leggen bij de dreigende misser en presenteerde een astronomisch bod aan de speler — aanzienlijk hoger dan het eerdere Engelse voorstel en zelfs ver boven het aanbod van Ajax. ‘Take it or leave it’, zo klinkt het vanuit Engeland. De financiële lokroep lijkt effect te hebben gehad: ingewijden bevestigen dat Birmingham inmiddels de 'voet tussen de deur' heeft gekregen.

Voor Ajax betekent dat een serieuze waarschuwing. De Amsterdammers kunnen Vicente alsnog mislopen, al is het dossier nog niet gesloten. Real Betis staat zondag op het programma en Alavés rekent vooralsnog gewoon op zijn rechtsbuiten, die onderdeel is van de wedstrijdselectie. De komende dagen worden daarmee cruciaal in een transferstrijd die plots volledig is opengebarsten.