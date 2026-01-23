heeft gereageerd op de transferperikelen rondom hem en Benfica. De middenvelder van FC Groningen geeft aan dat de Portugese topclub nog geen bod heeft uitgebracht. Mócht dat wél gebeuren, wil de 22-jarige smaakmaker minstens op gesprek. Dat vertelt hij tegenover het Dagblad van het Noorden.

Er is veel te doen om Resink in deze winterse transferperiode. In eerste instantie werden onder meer Ajax en Feyenoord genoemd als vervolgstap voor de aanvoerder van Groningen, maar dat leek uit te lopen op niets. Woensdagavond kwam echter naar buiten dat Champions League-deelnemer Benfica de middenvelder deze winter wil overnemen.

Volgens diverse media zou Resink zelfs al op gesprek zijn geweest met hoofdtrainer José Mourinho. “Er wordt veel geschreven en veel dingen zijn niet waar”, zegt de controleur. “Het klopt wel dat de situatie rondom mij is veranderd. Ik wil er zo eerlijk mogelijk over zijn, maar veel dingen bespreek ik liever intern, dus met de club en mijn agent, en niet met de media”, vervolgt hij.

Hoewel Resink aangaf dat hij waarschijnlijk tot het einde van het Eredivisie-seizoen bij Groningen blijft, lijkt de aanvoerder open te staan voor een transfer: “Soms komen er clubs en bedragen voorbij waar twee keer over nagedacht moet worden. Ondertussen ligt er nog geen bod bij FC Groningen, dus moet ik afwachten hoe het verdergaat”, zegt hij bij DVHN.

Mócht er een bod komen, hoopt de middenvelder dat hij van Groningen op gesprek mag. De Trots van het Noorden weigerde dat nog in de zomer. “Ik wil als speler op zijn minst in gesprek komen als er een club van, bij wijze van spreken, Champions League-niveau komt. Dan wil ik horen wat de plannen zijn. Het betekent niet dat ik meteen een transfer wil afdwingen, maar ik wil wel aan tafel komen. Een samenwerking tussen club en speler werkt wat mij betreft wel twee kanten op”, aldus Resink.

“Ik wil bij een bod de mogelijkheid hebben om in gesprek te gaan”, herhaalt de middenvelder, die aangeeft dat hij 'natuurlijk niet gratis de deur uitloopt'.