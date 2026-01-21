Live voetbal

Groot nieuws: Benfica werkt aan komst Stije Resink

Stije Resink van FC Groningen
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
21 januari 2026, 23:32

FC Groningen dreigt deze winter alsnog afscheid te moeten nemen van aanvoerder Stije Resink. Volgens het Dagblad van het Noorden staat de sterkhouder nadrukkelijk op de radar van Benfica. De Portugese topclub, die onder leiding staat van José Mourinho, zou serieus overwegen om Resink al in januari los te weken, waardoor een tussentijdse transfer opnieuw tot de mogelijkheden behoort. Voetbal International bevestigt de berichtgeving uit het noorden.

Resink maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Groningen en ontwikkelde zich razendsnel tot een onmisbare schakel op het middenveld. Die opmars bleef niet onopgemerkt. Eerder toonden meerdere clubs belangstelling, waaronder Club Brugge, maar de Groningers hielden destijds de poot stijf en weigerden mee te werken aan een vertrek.

In de eerste seizoenshelft zette Resink zijn sterke lijn voort, wat de interesse alleen maar verder aanwakkerde. De middenvelder werd deze winterse transferperiode al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de traditionele top-3 van Nederland. Volgens VI heeft Resink een afkoopclausule van zo’n zes miljoen euro in zijn contract staan voor komende zomer.

Hoewel Resink zelf recent nog aangaf het seizoen waarschijnlijk in Groningen af te maken, zet de concrete interesse van Benfica die verwachting onder druk. De Portugese club zou de concurrentie voor willen zijn en denkt eraan nu al door te pakken. Mocht er een bod op tafel komen dat ruim boven de afkoopclausule ligt, dan wordt het voor Groningen lastig om dwars te liggen.

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
19
4
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

