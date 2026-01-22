nadert een persoonlijk akkoord met Benfica, zo meldt Voetbal International donderdagavond. De aanvoerder van FC Groningen kan in Lissabon een 'fors contract' ondertekenen, aldus verslaggever Joost Blaauwhof van het weekblad. FC Groningen heeft echter nog geen officieel bod op de 22-jarige middenvelder ontvangen.

Resink is bezig aan zijn tweede seizoen in de Euroborg en maakt daarin grote indruk. De jonge middenvelder, die door Groningen voor zo'n zeven ton werd weggeplukt bij Almere City, werd de voorbije periode al gelinkt aan de stap naar de Nederlandse top. Zo zou Ajax in Resink een optie voor volgend seizoen zien en circuleerde zijn naam ook als mogelijke vervanger van Joey Veerman bij PSV. Daarbij circuleert het hardnekkige gerucht dat Resink komende zomer door een clausule voor zes miljoen euro op te pikken zou zijn, al heeft FC Groningen dat nooit officieel bevestigd.

Monstercontract lonkt voor Resink

Benfica lijkt inmiddels echter de beste papieren om Resink binnen te hengelen. De middenvelder sprak al met trainer José Mourinho, die een 'goede indruk' zou hebben achtergelaten. Daarop zouden de onderhandelingen zijn gestart over de persoonlijke voorwaarden. Resink zou bij Benfica niet minder dan anderhalf tot twee miljoen euro per seizoen kunnen gaan vangen, waarmee hij zich financieel fors zou verbeteren.

Vangt Groningen meer dan 10 miljoen euro voor Resink?

De vraag is nu of Benfica en FC Groningen eruit gaan komen. VI haalt bovengenoemde clausule aan, maar stelt desondanks dat Resink nog altijd de status 'niet te koop' heeft. FC Groningen staat momenteel vijfde in de Eredivisie en doet dus volop mee om de Europese startbewijzen, het vertrek van de aanvoerder zou de sportieve ambities een knauw kunnen geven. Een eerste bod uit Lissabon zou echter spoedig verwacht kunnen worden. Blaauwhof schrijft dat het standpunt van FC Groningen 'zomaar anders kan worden' als het bod 'in de dubbele cijfers terechtkomt', oftewel meer dan 10 miljoen euro bedraagt.