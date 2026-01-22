Live voetbal

'Resink nadert akkoord met Benfica, eerste bod op Groningen-captain snel verwacht'

Stije Resink in actie voor FC Groningen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
22 januari 2026, 23:14

Stije Resink nadert een persoonlijk akkoord met Benfica, zo meldt Voetbal International donderdagavond. De aanvoerder van FC Groningen kan in Lissabon een 'fors contract' ondertekenen, aldus verslaggever Joost Blaauwhof van het weekblad. FC Groningen heeft echter nog geen officieel bod op de 22-jarige middenvelder ontvangen.

Resink is bezig aan zijn tweede seizoen in de Euroborg en maakt daarin grote indruk. De jonge middenvelder, die door Groningen voor zo'n zeven ton werd weggeplukt bij Almere City, werd de voorbije periode al gelinkt aan de stap naar de Nederlandse top. Zo zou Ajax in Resink een optie voor volgend seizoen zien en circuleerde zijn naam ook als mogelijke vervanger van Joey Veerman bij PSV. Daarbij circuleert het hardnekkige gerucht dat Resink komende zomer door een clausule voor zes miljoen euro op te pikken zou zijn, al heeft FC Groningen dat nooit officieel bevestigd.

Monstercontract lonkt voor Resink

Artikel gaat verder onder video

Benfica lijkt inmiddels echter de beste papieren om Resink binnen te hengelen. De middenvelder sprak al met trainer José Mourinho, die een 'goede indruk' zou hebben achtergelaten. Daarop zouden de onderhandelingen zijn gestart over de persoonlijke voorwaarden. Resink zou bij Benfica niet minder dan anderhalf tot twee miljoen euro per seizoen kunnen gaan vangen, waarmee hij zich financieel fors zou verbeteren.

Vangt Groningen meer dan 10 miljoen euro voor Resink?

De vraag is nu of Benfica en FC Groningen eruit gaan komen. VI haalt bovengenoemde clausule aan, maar stelt desondanks dat Resink nog altijd de status 'niet te koop' heeft. FC Groningen staat momenteel vijfde in de Eredivisie en doet dus volop mee om de Europese startbewijzen, het vertrek van de aanvoerder zou de sportieve ambities een knauw kunnen geven. Een eerste bod uit Lissabon zou echter spoedig verwacht kunnen worden. Blaauwhof schrijft dat het standpunt van FC Groningen 'zomaar anders kan worden' als het bod 'in de dubbele cijfers terechtkomt', oftewel meer dan 10 miljoen euro bedraagt.

➡️ Meer FC Groningen nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Stije Resink van FC Groningen

Groot nieuws: Benfica werkt aan komst Stije Resink

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Willem van Hanegem met De Kuip

Van Hanegem kiest kant Timber in conflict met Van Persie

  • ma 19 januari, 09:50
  • 19 jan. 09:50
Felle kritiek op Godts na afzeggen interlands Jong België: 'Wie denk je wel dat je bent?'

Van Hanegem fileert Godts na misbaar bij wissel

  • ma 19 januari, 09:12
  • 19 jan. 09:12
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
19
4
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31
6
Twente
19
7
29
7
AZ
19
2
29

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel