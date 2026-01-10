FC Groningen hoopt zich komende zomer te versterken met (25), zo meldt transferjournalist Rudy Galetti op X. De Belgische centrale verdediger beschikt bij ADO Den Haag over een aflopend contract en staat niet alleen bij De Trots van het Noorden, maar ook bij een hele rits buitenlandse clubs op de radar.

ADO nam Waem in de zomer van 2023 over van MVV, dat hem op zijn beurt drie jaar eerder had weggeplukt bij Royal Antwerp FC. In Den Haag is Waem onomstreden basisspeler: voor de winterstop kwam hij alle twintig wedstrijden in actie voor de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor twee goals en drie assists.

Het contract van Waem loopt komende zomer af, waardoor hij sinds 1 januari met geïnteresseerde clubs zou mogen onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer. Galetti schrijft dat verschillende clubs in Europa reeds met de verdediger in gesprek zijn. In Nederland wordt alleen FC Groningen genoemd, buiten de landsgrenzen gaat het om het Noorse SK Brann, het Duitse Hannover 96, het Belgische Charleroi en het Oostenrijkse Red Bull Salzburg.

Waem opvolger Janse of Blokzijl in de Euroborg?

Dat FC Groningen zich vast oriënteert op een centrale verdediger is niet verrassend. Momenteel wordt het centrum van de defensie immers gevormd door Ajax-huurling Dies Janse, die volgend seizoen terugkeert in Amsterdam, en jeugdproduct Thijmen Blokzijl. FC Groningen lichtte recent de optie in het contract van Blokzijl waardoor hij nu vastligt tot medio 2027. Daarmee is niet uitgesloten dat de international van Jong Oranje komende zomer alsnog vertrekt, aangezien hij dan zijn laatste contractjaar in gaat. Een verlenging is echter ook nog niet uitgesloten, zo gaf Blokzijl zelf recent aan.