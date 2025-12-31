Voor FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld is de gelijkmaker – in de 99e minuut – van tegen Ajax het hoogtepunt van 2025, zo vertelt de oud-voetballer in de podcast De Bestuurskamer. Mede dankzij dat doelpunt liep Ajax op pijnlijke wijze het kampioenschap in de Eredivisie mis.

De late treffer van Blokzijl had grote impact op de Eredivisie. Ajax leek lange tijd op weg naar de landstitel, nadat PSV in de tweede seizoenshelft compleet instortte. Omdat de Amsterdammers enkele wedstrijden voor het einde ook ineens begonnen te verliezen, kon PSV weer dichterbij kruipen. In Groningen gaf Ajax uiteindelijk de felbegeerde eerste plek uit handen, toen de ploeg van Francesco Farioli in de 99e minuut de gelijkmaker incasseerde.

Voor Van Mosselveld staat dat moment bovenaan wanneer hij terugblikt op het hoogtepunt van 2025 voor FC Groningen. “Het voetbalhoogtepunt is denk ik voor heel Groningen de wedstrijd tegen Ajax geweest”, begint de directeur. “Je had invloed op de titelstrijd. Daar ging het weken over, omdat Ajax hier in theorie kampioen had kunnen worden. En Ajax is hier toch een van de grootste rivalen”, vervolgt hij.

Van Mosselveld genoot van de treffer van Blokzijl. “Als je dan in de allerlaatste seconde nog een vrije trap krijgt en je maakt de 2-2, dan ontploft dat stadion. Er wordt gedacht dat iedereen het zo mooi vond omdat Ajax daar de titel verloor. Dat was voor veel Groningers ook zo, maar wij hadden dat punt ook nog nodig voor de play-offs.”

Het puntje tegen Ajax bleek uiteindelijk niet genoeg voor Groningen, dat op een dertiende plek in de Eredivisie eindigde.