geeft tekst en uitleg bij de opvallende manier waarop hij tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en NAC Breda (0-0) redding bracht bij een gevaarlijke uitbraak van . De doelman zette de Bredase back op het verkeerde been met een schijnbeweging, waarvoor hij de inspiratie op heeft bij een potje FIFA met zijn zoontje. Vaessen liet zich ook uit over zijn eerste contacten met Henk ten Cate, de nieuwe bondscoach van Suriname.

Kemper brak in de eerste helft van het duel in de ijskoude Euroborg uit over de linkerflank. Op het moment dat hij op de punt van de zestien was beland, zette Vaessen een sprint in richting de vrijlopende spits Sydney van Hooijdonk. Kemper dacht daarvan te profiteren door de bal in de korte hoek te schieten, maar daar was de Groningse keeper al naar onderweg, waardoor hij de bal uiteindelijk relatief makkelijk kon vangen.

Voor de camera's van ESPN krijgt Vaessen na de wedstrijd de vraag of hij Kemper bewust uitlokte. "Ja, ik lokte hem uit. Ik zag hem kijken en ik zag Sydney voor de goal. Hop, ik had hem te pakken", grijnst de keeper breed terwijl hij de beelden terugziet. "Ik speel vaak FIFA met mijn zoontje, dan kan je dat ook doen. Het is een beetje een spel", aldus Vaessen. Kemper zocht de doelman vervolgens nog even op. "Ik ken hem ook wel goed, dus dat is wel grappig. Hij loopt me de hele tijd af, dat is bloedirritant maar dat hoort erbij."

Vaessen had 'goed gesprek' met Henk ten Cate

Vervolgens wordt Vaessen nog gevraagd naar de ontwikkelingen bij de nationale ploeg van Suriname, waarmee hij zich in maart via de play-offs hoopt te plaatsen voor het WK van komende zomer. Heeft hij al contact gehad met de nieuwe bondscoach Henk ten Cate? "Ja, ik heb hem gesproken toen ik in Marbella zat. Hij kwam heel goed over, het is natuurlijk een goede trainer die heel veel mee heeft gemaakt. Ja, ik heb een goed gesprek met hem gehad."

Bovendien vernam Vaessen deze week via het nieuws dat Suriname een nieuwe spits mag verwelkomen: Joël Piroe (Leeds United) stelt zich beschikbaar voor Natio. "Ja het spreekt mij sowieso aan dat er ambitie is om nog meer goede spelers naar Suriname te halen. We weten gewoon wat ons te doen staat in maart: het WK halen, het zijn twee wedstrijden. Maar ik ben ook blij dat ze kijken naar nieuwe spelers en dat nieuwe spelers willen komen. En dat de coach veel ambities heeft met een goede staf. We gaan er gewoon voor."