heeft ervoor gekozen om uit te komen voor Suriname, zo laat hij weten aan Voetbal International. De spits van Leeds United hoopte er afgelopen zomer nog op dat hij Ronald Koeman kon overtuigen, maar kiest ervoor om te proberen zich met Suriname voor het WK te plaatsen.

Piroe promoveerde afgelopen zomer met Leeds United als topscorer van de Championship naar de Premier League. Op het hoogste Engelse niveau wil het tot dusver echter niet vlotten: na basisplaatsen in de eerste twee wedstrijden moest hij het de rest van het seizoen vooral doen met korte invalbeurten. De aanvaller was zodoende nog niet bij een doelpunt betrokken.

Waar Piroe afgelopen zomer nog hoopte een oproep voor Oranje te kunnen verdienen, is hij inmiddels van gedachten veranderd. Hij heeft namelijk gekozen om onder Henk ten Cate voor Suriname te gaan spelen. “Het is voor mij persoonlijk nog niet het seizoen zoals ik vooraf had gehoopt of gewild, dat is duidelijk. Maar dat is niet de voornaamste reden om nu vol overtuiging voor Suriname te kiezen.” De nieuwe bondscoach van het land in Zuid-Amerika was hier namelijk doorslaggevend in. “Hij heeft me echt aan het denken gezet en ervoor gezorgd dat ik deze keuze wil maken.”

Met Suriname hoopt Piroe zich te plaatsen voor het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Daarvoor zal de ploeg van Ten Cate wel de intercontinentale play-off moeten winnen. In de halve finale zal Suriname het in maart opnemen tegen Bolivia. In de wedstrijd om het WK-ticket wacht een ontmoeting met Irak.