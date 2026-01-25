Youri Baas verklaart waarom zijn ontwikkeling bij Ajax in een stroomversnelling is geraakt

was zaterdag de gevierde man bij Ajax - FC Volendam (2-0), door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. De verdediger is steeds belangrijker voor de Amsterdammers, die met hem een stuk vaker winnen.

Minuut 13 en minuut 37. Dat waren de momenten waarop Baas toesloeg zaterdagavond. Beide keren werd hij feilloos bediend door Rayane Bounida, die eerst een hoekschop direct op zijn hoofd legde, waarna het tweede doelpunt ontstond uit een afgeslagen corner. Twee keer stond Baas op de juiste plek en kopte hij zeer gedecideerd binnen. "Bij de eerste treffer was het een kwestie van je eigen man kwijtraken", legt de verdediger uit bij Ajax Life. "De tweede goal was een afgeslagen corner. Het was voor FC Volendam een beetje zoeken. Daar kon ik goed gebruik van maken."

Baas werkt hard aan zichzelf. In 2023/24 werd hij nog verhuurd aan NEC, waar hij regelmatig als linksbuiten fungeerde. Ook als linksback maakte hij vlieguren. Nu is de man uit Oostvoorne al een tijdje onmisbaar in het centrum van de defensie. Baas kweekte het afgelopen jaar vijf kilo aan spiemassa en werkt samen met een video-analist. "Ja, ik analyseer de beelden en kijk naar andere verdedigers zoals Gabriel Magalhães, William Saliba en Jurriën Timber (allen Arsenal). Van hen pik ik kleine dingen op. Wanneer maak ik bijvoorbeeld contact?" The Gunners staan de afgelopen seizoenen bekend om hun vele doelpunten uit spelhervattingen, waarbij de koppers een grote rol spelen.

Baas vertelt aan welke aspecten hij extra aandacht besteedt. "Ook de timing van het springen en de houding van je lichaam, of je ingedraaid moet staan of niet. Hoe je kopt, hangt van de situatie af. Is de bal lang onderweg of is het een strakke bal? Als je tegen een grote spits staat, moet je bijvoorbeeld eerder springen. Dat soort kleine dingen kunnen een groot verschil maken.”

De 22-jarige verdediger heeft zich ook als doel gesteld meer een leidersrol op zich nemen bij Ajax en werkt ook hier de laatste tijd hard aan. "Het is best lastig als verdediger om de aanval te bereiken en andersom. Daarom is het goed dat je per linie iemand hebt die de leiding neemt. Dat is soms best lastig, vooral in een vol stadion. De situatie herkennen is één, maar het daadwerkelijk omdraaien, is een tweede. Ik heb gelukkig wel het idee dat ze naar me luisteren, haha!", lacht de man van de wedstrijd. Baas is ongelooflijk belangrijk geworden voor Ajax: met hem verdienen de Amsterdammers 0,4 punt meer per wedstrijd en scoren zo ook 0,4 goals meer.