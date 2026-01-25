Ajax won zaterdagavond eigenlijk zeer eenvoudig van FC Volendam (2-0), maar over het aantal gescoorde doelpunten kan trainer Fred Grim onmogelijk tevreden zijn. De Amsterdammers hadden twee doelpunten van verdediger nodig om de degradatiekandidaat van het lijf te houden.

Ajax beleefde een fijne avond in de Johan Cruijff ArenA. Het voetbalde er lustig op los, incasseerde amper kansen tegen en zet Feyenoord onder druk. Toch had er zeker meer gescoord moeten worden door de tegenpartij. Na de twee doelpunten van Baas, die in de 13e en 36e minuut vielen, was het gevoel in het stadion dat er nog wel een of twee doelpunten bij zouden komen tegen een zeer matige opponent. En die kansen werden wel gecreëerd: Ajax speelde 3.44 xG bij elkaar. Kayne van Oevelen stond echter zeer sterk te keepen en hield de score draaglijk voor de Volendammers.

Vooral Davy Klaassen en Mika Godts mogen teleurgesteld zijn dat zij hun naam niet op het scorebord terugzagen na de wedstrijd. Beide spelers waren meerdere malen het eindstation van Ajax-aanvallen, waarbij de afronding te wensen overliet. Zeker in de 79e minuut, toen Godts plotseling oog in oog stond met Van Oevelen, maar te veel in het midden van het doel schoot.

"De ploeg van Fred Grim ging te vrijblijvend om met de vele kansen", vindt Valentijn Driessen. Vervolgens maakt de journalist een interessante rekensom. "Tegen FC Volendam had Ajax zonder Baas blijven steken op een gelijkspel. Dat was uiteindelijk op deze dag op kantoor toch wel een treurige constatering. Tegen Olympiakos zal het beter moeten." Het is echter niet zo dat Ajax zonder de doelpunten van Baas dezelfde wedstrijd had gespeeld, mogelijk was de druk naar voren dan groter geweest. Dat neemt niet weg dat de ploeg van Fred Grim de kansen beter had moeten afmaken en zo de fans ook in de tweede helft nog minimaal één juichmomentje had moeten geven.