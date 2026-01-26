Willem van Hanegem heeft zondag genoten van het optreden van bij Feyenoord, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. Het clubicoon stelt dat de Marokkaan het niveau brengt dat Feyenoord nodig heeft om de tweede plaats in handen te houden.

Feyenoord wist zondag eindelijk weer eens een wedstrijd in de Eredivisie te winnen, toen Heracles Almelo in eigen huis met 4-2 werd verslagen. De Rotterdammers klommen daardoor weer over Ajax heen naar de tweede plaats. Of de ploeg van Robin van Persie die plek gaat vasthouden, betwijfelt Van Hanegem. “Inmiddels kun je stellen dat het voor Feyenoord nog een enorme klus wordt om Ajax van zich af te houden. Ik neem aan dat Ajax wint van Excelsior en Feyenoord moet naar PSV”, doelt hij op de duels van volgende week.

Tussendoor moet Feyenoord nog naar Spanje, waar het op bezoek gaat bij Real Betis. Hoewel de kans op het behalen van de knock-outfase klein is, hoopt De Kromme dat Van Persie niet met een B-elftal gaat spelen. “Nee, Feyenoord moet in Spanje gewoon alles op alles zetten om een lekkere wedstrijd te spelen. Dat heet vertrouwen opdoen en wie weet zit er nog plaatsing voor de knock-outfase in ook.”

Als Feyenoord een lekkere wedstrijd speelt, hoopt Van Hanegem dat dit ook geldt voor Luciano Valente. “Hij kan ook wel weer eens een lekkere wedstrijd gebruiken.” De oer-Feyenoorder vond de middenvelder in december al minder spelen en ook na het nieuwe jaar heeft de creatieveling zijn vorm volgens hem nog niet helemaal te pakken.

“Oussama Targhalline was wel goed”, geeft Van Hanegem aan. De voormalig middenvelder maakt de kanttekening dat Heracles hem volop de ruimte gaf om te voetballen. “Dat sloeg nergens op. Als Targhalline de ruimte krijgt, is hij heel goed. Dat niveau heeft Feyenoord nodig om plek 2 te verdedigen.”