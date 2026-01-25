Kenneth Perez ergert zich aan de apparatuur die wordt gebruikt om de fysieke gesteldheid van spelers te meten. De analist van ESPN hoopt dat ‘een ploeg die beha’s wegdoet’.

Zondag begon Sem Steijn op de bank bij Feyenoord in de wedstrijd tegen Heracles Almelo, omdat hij donderdag tegen Sturm Graz te zwaar belast zou zijn. ''Weet je wat ik hoop? Dat een ploeg die beha's wegdoet, en gewoon een keer gaat voetballen. En niet te veel luisteren naar al die dingen, en een keer met je ogen wat gaan zien”, zegt Perez bij Dit was het Weekend.

AZ-speler Kasper Boogaard

Perez wil ‘een keer stoppen met dat gehannes’. “Doe ze eraf en ga voetballen. Die spelers zijn ook niet meer belastbaar, ofzo. Die jonge jongens ook'. Zo’n Kasper Boogaard (negentienjarige middenvelder van AZ, red.) gaat er, in het laagste van het laagste tempo tegen Excelsior, met kramp af.”

Volgens collega-analist Bram van Polen is het ook belangrijk om niet alle spelers over één kam te scheren. “Je moet je spelers kennen. Met sommige spelers moet je wat voorzichtiger zijn, maar andere spelers kunnen meer aan dan ze volgens de data kunnen. Die kunnen een aantal keer door het rood en worden daar sterker van.”

'Spelers Feyenoord vallen continu om'

Perez zegt dat de huidige aanpak in ieder geval ‘voor geen meter’ werkt. “Er zijn zó veel blessures. 'Vroeger speelde je ook veel, en er zijn nu meer sprints en het is intensiever. Maar je zou toch denken dat je met betere trainingsaccommodaties en betere trainers ook beter getraind zou moeten zijn. Maar vandaag zat je naar Feyenoord te kijken. Je zag ze continu omvallen.''

Tsuyoshi Watanabe, Luciano Valente, Hwang In-beom en Anel Ahmedhodzic haalden door fysieke problemen het einde van de wedstrijd niet. Na afloop liet trainer Robin van Persie weten dat Valente en Hwang kramp hadden. De situatie rond Watanabe en Ahmedhodzic is mogelijk zorgwekkender.