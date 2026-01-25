Feyenoord verslaat Heracles, maar blessurezorgen nemen toe voor Van Persie

Feyenoord heeft zondag de eerste Eredivisie-zege sinds 6 december vorig jaar geboekt. In De Kuip werd hekkensluiter Heracles Almelo met 4-2 verslagen door de mannen van Robin van Persie. Domper op de feestvreugde was het uitvallen van maar liefst drie vaste krachten.
Bij Feyenoord begon Mats Deijl direct in de basis. De rechtsback speelde afgelopen donderdag nog met zijn vorige club Go Ahead Eagles het Europa League-duel bij OGC Nice (3-1 verlies), rondde daarna zijn transfer naar Rotterdam-Zuid af en beleefde dus razendsnel zijn vuurdoop in De Kuip. Bij Heracles kon trainer Ernest Faber niet beschikken over Ajdin Hrustic en Erik Ahlstrand, zij werden in de basis vervangen door Mario Engels en Thomas Bruns.
Feyenoord was vanaf de aftrap de bovenliggende ploeg en ging op zoek naar een vroege voorsprong. Die leek er na een kwartier te komen, toen Ayase Ueda hoog sprong om een voorzet van Leo Sauer bij de tweede paal binnen te koppen. Serdar Gözübüyük constateerde echter hands bij de Japanse Eredivisietopscorer, waardoor er een streep door de treffer ging. Nog geen tien minuten later lag de 1-0 er alsnog in. Deze keer kwam de voorzet van Anis Hadj Moussa op de rechterflank en was het Sauer die beheerst raak kon koppen. Lang hield de voorsprong echter geen stand. Bij een zeldzame Heracles-uitbraak ging Feyenoord-linksback Jordan Bos op de voet van Lequincio Zeefuik staan: penalty. Luka Kulenovic zette zich achter de bal, Timon Wellenreuther lag wel in de goede hoek maar kreeg er geen hand tegenaan: 1-1. Diezelfde Bos maakte zijn 'fout' even later echter alweer goed. De Australiër ontworstelde zich aan zijn directe tegenstander en schoot een teruggetrokken voorzet van Hadj Moussa hard door de benen van Timo Jansink, waardoor Feyenoord tien minuten voor rust een 2-1 voorsprong te pakken had.
Zo goed als Feyenoord voor rust voor de dag kwam, zo matig kwam het elftal van Van Persie na de thee weer uit de kleedkamer. Heracles bleef zonder heel veel moeite op de been en kreeg via Kulenovic zelfs een grote kans om op gelijke hoogte te komen. Na een snelle spelhervatting van Jansink dook de spits op voor het Feyenoord-doel, maar oog in oog met Wellenreuther schoot hij naast. Even later volgde een volgende tegenvaller voor Van Persie: Tsuyoshi Watanabe moest de strijd staken met een enkelblessure. Tot overmaat van ramp konden later ook Luciano Valente én Anel Ahmedhodzic de wedstrijd niet uitspelen, te hopen valt dat al te ernstige kwetsuren hen bespaard blijven. Pas in de slotfase wist Feyenoord het duel vervolgens na zich toe te trekken. Eerst was het Hadj Moussa die met een geweldig schot in de verre hoek de zege veilig stelde (3-1), een minuut later tekende invaller Casper Tengstedt na een prima pass van In-beom Hwang voor de vierde Feyenoord-goal. In de blessuretijd leek ook Hwang zich vervolgens te blesseren, maar omdat de wissels op waren bleef de middenvelder wel staan. Invaller Tristan van Gilst deed vervolgens nog wat terug namens Heracles, waardoor er uiteindelijk een 4-2 zege voor Feyenoord op het bord stond
Door de zege komt Feyenoord op 39 punten uit twintig duels en gaan de Rotterdammers weer over aartsrivaal Ajax heen naar de tweede plaats in de Eredivisie. Komende donderdag wacht de mannen van Van Persie de opgave om uit bij Real Betis de tussenronde van de Europa League te bereiken, waarna zondag de topper bij koploper PSV op het programma staat. Heracles blijft hekkensluiter in de competitie en neemt het volgende week in eigen huis op tegen Fortuna Sittard.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
3 punten weer binnen maar er moeten echt afspraken gemaakt worden in het krachthonk. Druk en of belasting oefeningen verplicht. De warmloop trainer doet het op zich prima zodra ze 2e helft het veld opgaan maar die krampen zijn echt een vervelend ding aan het worden na de 70 min.
@the furyan is het niet raar dat sinds slot degene die verantwoordelijk is voor de blessurebehandelingen en fysieke gesteldheid, mee heeft genomen het aantal blessures (flink) is gestegen? Je zou zeggen dat de rest van de staf toch genoeg van hem heeft opgepikt? Of denk je dat de oorzaak ergens anders ligt? Want sommige dingen zijn gewoon botte pech
@Positievo op 1 goed seizoen stengs na pakten ze ook goed uit
Ik zou zeggen : probeer het 1 helft / een uur tegen betis. Kan je winnen? Blijf doorspelen met de kans op een volgende ronde. Kan je het 'wel vergeten'? Wissel dan na een uur en focus je volledig op zondag want daar valt dan de beslissing : loopt psv uit naar 17 punten,dan is alles beslist, wint feyenoord, dan komt er nog wat spanning terug.
