Feyenoord verslaat Heracles, maar blessurezorgen nemen toe voor Van Persie

Feyenoord heeft zondag de eerste Eredivisie-zege sinds 6 december vorig jaar geboekt. In De Kuip werd hekkensluiter Heracles Almelo met 4-2 verslagen door de mannen van Robin van Persie. Domper op de feestvreugde was het uitvallen van maar liefst drie vaste krachten.

Bij Feyenoord begon Mats Deijl direct in de basis. De rechtsback speelde afgelopen donderdag nog met zijn vorige club Go Ahead Eagles het Europa League-duel bij OGC Nice (3-1 verlies), rondde daarna zijn transfer naar Rotterdam-Zuid af en beleefde dus razendsnel zijn vuurdoop in De Kuip. Bij Heracles kon trainer Ernest Faber niet beschikken over Ajdin Hrustic en Erik Ahlstrand, zij werden in de basis vervangen door Mario Engels en Thomas Bruns.

Feyenoord was vanaf de aftrap de bovenliggende ploeg en ging op zoek naar een vroege voorsprong. Die leek er na een kwartier te komen, toen Ayase Ueda hoog sprong om een voorzet van Leo Sauer bij de tweede paal binnen te koppen. Serdar Gözübüyük constateerde echter hands bij de Japanse Eredivisietopscorer, waardoor er een streep door de treffer ging. Nog geen tien minuten later lag de 1-0 er alsnog in. Deze keer kwam de voorzet van Anis Hadj Moussa op de rechterflank en was het Sauer die beheerst raak kon koppen. Lang hield de voorsprong echter geen stand. Bij een zeldzame Heracles-uitbraak ging Feyenoord-linksback Jordan Bos op de voet van Lequincio Zeefuik staan: penalty. Luka Kulenovic zette zich achter de bal, Timon Wellenreuther lag wel in de goede hoek maar kreeg er geen hand tegenaan: 1-1. Diezelfde Bos maakte zijn 'fout' even later echter alweer goed. De Australiër ontworstelde zich aan zijn directe tegenstander en schoot een teruggetrokken voorzet van Hadj Moussa hard door de benen van Timo Jansink, waardoor Feyenoord tien minuten voor rust een 2-1 voorsprong te pakken had.

Zo goed als Feyenoord voor rust voor de dag kwam, zo matig kwam het elftal van Van Persie na de thee weer uit de kleedkamer. Heracles bleef zonder heel veel moeite op de been en kreeg via Kulenovic zelfs een grote kans om op gelijke hoogte te komen. Na een snelle spelhervatting van Jansink dook de spits op voor het Feyenoord-doel, maar oog in oog met Wellenreuther schoot hij naast. Even later volgde een volgende tegenvaller voor Van Persie: Tsuyoshi Watanabe moest de strijd staken met een enkelblessure. Tot overmaat van ramp konden later ook Luciano Valente én Anel Ahmedhodzic de wedstrijd niet uitspelen, te hopen valt dat al te ernstige kwetsuren hen bespaard blijven. Pas in de slotfase wist Feyenoord het duel vervolgens na zich toe te trekken. Eerst was het Hadj Moussa die met een geweldig schot in de verre hoek de zege veilig stelde (3-1), een minuut later tekende invaller Casper Tengstedt na een prima pass van In-beom Hwang voor de vierde Feyenoord-goal. In de blessuretijd leek ook Hwang zich vervolgens te blesseren, maar omdat de wissels op waren bleef de middenvelder wel staan. Invaller Tristan van Gilst deed vervolgens nog wat terug namens Heracles, waardoor er uiteindelijk een 4-2 zege voor Feyenoord op het bord stond

Door de zege komt Feyenoord op 39 punten uit twintig duels en gaan de Rotterdammers weer over aartsrivaal Ajax heen naar de tweede plaats in de Eredivisie. Komende donderdag wacht de mannen van Van Persie de opgave om uit bij Real Betis de tussenronde van de Europa League te bereiken, waarna zondag de topper bij koploper PSV op het programma staat. Heracles blijft hekkensluiter in de competitie en neemt het volgende week in eigen huis op tegen Fortuna Sittard.