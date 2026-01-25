Robin van Persie spreekt na afloop van Feyenoord - Heracles Almelo (4-2) zijn onbegrip uit over scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De arbiter keurde in de eerste helft een treffer van topscorer af, waar Van Persie het totaal mee oneens is. De trainer geeft ook een eerste inschatting over de blessures waar vier (!) van zijn spelers in de tweede helft tegenaan leken te lopen.

Ueda dacht zondagmiddag na een klein kwartier de score te openen, toen hij een scherpe voorzet van Leo Sauer vlak voor de doellijn binnen werkte. De Japanner kopte de bal echter via zijn eigen arm in het net en dat was Gözübüyük niet ontgaan, waarop de arbiter de treffer afkeurde. Van Persie verschijnt na de wedstrijd voor de camera's van ESPN en spreekt zijn verbazing uit over de beslissing van Gözübüyük.

"Ik vond de goal van Ayase geldig, ik begrijp nog steeds niet waarom die niet telt. Omdat hij hem ín het doel, praktisch, tegen z'n eigen hand aan kopt. Hij hangt letterlijk in het doel en dan schampt hij zijn arm, jeetje. Nee, totaal niet mee eens. Dan voel je totáál niet aan dat het helemaal geen invloed heeft. Dat vind ik voor Ayase heel jammer, die had een doelpunt verdiend. En dit was ook, vind ik, een geldig doelpunt. Kom op", aldus Van Persie.

Van Persie neemt zorgen om Hwang en Valente weg: 'Kramp'

De tweede helft van het duel met Heracles leek desastreus te verlopen voor Feyenoord. Ja, de overwinning werd over de streep getrokken, maar liefst met Tsuyoshi Watanabe, Anel Ahmedhodzic en Luciano Valente gingen drie spelers aangeslagen naar de kant terwijl een vierde, In-beom Hwang, in de slotminuten óók pijn leek te hebben, maar het duel wel volmaakte omdat de wisselmogelijkheden al op waren. Hoe staat het er voor met hun fysieke gesteldheid, wil verslaggever Hans Kraay junior van Van Persie weten.

De beide centrale verdedigers lijken wel zorgelijk voor de aankomende confrontaties met Real Betis (donderdag) en PSV (zondag). "Het is moeilijk te beoordelen, zo kort na de wedstrijd, maar volgens mij heeft Watanabe zijn enkel verzwikt. Dan is het de vraag hoe erg dat is, dat moeten we afwachten, we hopen allemaal dat het meevalt", begint Van Persie. "Ahmedhodzic heeft een tik gehad, die had daar heel veel last en pijn van. Die vroeg zelf op een gegeven moment of een wissel. Als Anel om een wissel vraagt, dan moet hij er echt af. Want dat doet hij normaal gesproken nooit." Over Hwang en Valente heeft Van Persie beter nieuws: "Kramp", verklaart de trainer.