Hans Kraay junior vindt dat er het afgelopen weekend te weinig aandacht was voor Shaqueel van Persie. De zoon van de onder vuur liggende trainer maakte twee prachtige doelpunten in de slotfase tegen Sparta, maar dat werd ondergesneeuwd door het uiteindelijke resultaat van Feyenoord.
"Het is voor hem heel moeilijk, ingewikkeld en pijnlijk als je vader zwaar onder vuur ligt en je moet er dan inkomen. Het staat 1-3, je vader wordt niet heel leuk bejegend en dan doe je dit." Er worden beelden getoond van de dubbel van Van Persie jr., waarbij hij een bal achter het standbeen afwerkt en de ander met een prachtige omhaal het doel in schiet. Door de late 4-3 van Joshua Kitolano waren deze goals echter niks waard.
"Dit kan geen toeval zijn", gaat Kraay junior verder. "Dan moet je gewoon een hele goede speler zijn. Ik vond dit zo ongelooflijk mooi. Hij zal in de jeugd echt niet elke week met een omhaal gescoord hebben, maar toch." De journalist van ESPN heeft hoge verwachtingen van de carrière van Van Persie junior.
Na de 4-3 nederlaag kwam Shaqueel niet voor de camera's. "Dat snap ik ook, want hij voelt de pijn van zijn vader. Maar deze jongen heeft niet de eer, niet de waardering, niet het respect en het applaus gekregen wat hij verdiende." Presentator Milan van Dongen sluit zich aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. "Dat is eigenlijk heel verdrietig voor hem."
In de jeugd van Feyenoord maakte Melvin Boel, die ook aan tafel zit, de zoon van Robin van Persie van dichtbij mee bij de Onder 13. "Het talent droop ervanaf. Er waren wel altijd wat vraagtekens omtrent zijn loopvermogen, of hij het fysiek ook aankon. Maar als je ziet wat hij in de zestienmeter kan doen. Hij heeft zo'n enorm gevoel voor timing en waar een bal kan vallen." De Shaqueel die we nu zien, komt wel aardig overeen met de versie waar Boel mee werkte. "Dit soort doelpunten verbazen mij niet. In de jeugd heeft hij de mooiste goals gemaakt, ook wel replica's van zijn vader. Dat is gewoon natuurtalent. Verder heb ik niet het gevoel gehad dat hij last heeft van die druk."
