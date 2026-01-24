Feyenoord heeft de komst van officieel bevestigd. De 28-jarige verdediger maakt per direct de overstap van Go Ahead Eagles naar Rotterdam-Zuid en heeft een contract ondertekend dat loopt tot medio 2028.

Door de blessure van Givairo Read - die tot eind maart is uitgeschakeld - zag de clubleiding zich genoodzaakt om op korte termijn op zoek te gaan naar versterking voor de rechtsbackpositie. Die zoektocht kwam uit bij Deijl, die de afgelopen seizoenen een vaste waarde was in Deventer. Feyenoord betaalt een transfersom van enkele tonnen aan Go Ahead Eagles, zo meldt technisch directeur Dennis te Kloese.

Deijl zit zondag direct bij de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het duel met Heracles Almelo.

Bij zijn nieuwe club krijgt Deijl te maken met concurrentie van Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop. De nieuwkomer kijkt desondanks reikhalzend uit naar zijn avontuur in De Kuip. ‘Dit is een stap waar je in mijn geval al als jongetje van droomde", zegt Deijl op de clubsite. "Ik kan niet wachten."

Deijl kwam medio 2021 transfervrij over van FC Den Bosch naar Go Ahead Eagles. In Deventer groeide hij uit tot aanvoerder en absolute sterkhouder. In totaal speelde hij 177 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en twaalf assists. Het absolute hoogtepunt beleefde Deijl vorig seizoen, toen Go Ahead de KNVB Beker wist te winnen. Die prestatie leverde een Europees ticket op, waarna de club in de Europa League knap wist te stunten tegen onder meer Panathinaikos en Aston Villa.

Het afscheid valt Deijl zichtbaar zwaar. Op de officiële clubkanalen van Go Ahead Eagles richt hij zich nog eenmaal tot de achterban: "Onvergetelijke jaren bij een geweldige club", aldus Deijl.