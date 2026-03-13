Doet AZ er verstandig aan om interim-trainer Lee-Roy Echteld ook komend seizoen voor de groep te laten staan? Analist en oud-speler van de Alkmaarders Kees Luijckx ziet voldoende positieve signalen en spreekt bij Voetbalpraat op ESPN dan ook van een 'interessante' gedachte.

Echteld werd in januari doorgeschoven van Jong AZ naar het eerste elftal, na het ontslag van Maarten Martens. De Belg had AZ in zijn laatste week als eindverantwoordelijke nog naar een historische 6-0 bekerzege op Ajax geleid, maar drie dagen later werd een 3-1 verlies bij PEC Zwolle hem fataal.

Onder Echteld wist AZ drie van de acht gespeelde Eredivisiewedstrijden te winnen, speelde de club twee keer gelijk en werden drie nederlagen geïncasseerd. De interim-trainer leidde de club tussendoor door zeges op FC Twente en Telstar naar de finale van de KNVB Beker, waarin N.E.C. op 19 april de tegenstander is. Ten koste van FC Noah (0-1 verlies uit, 4-0 zege thuis) werd bovendien de achtste finale van de Conference League bereikt; daarin was AZ gisteren (donderdag) in de heenwedstrijd met 2-1 te sterk voor Sparta Praag.

De prestaties van AZ onder Echteld leiden tot de vraag of de interim-trainer ook volgend seizoen voor de groep zou moeten staan. "Ik vind het wel een interessante", zegt Luijckx. "Ik sta niet op het trainingsveld, maar als ik hem een beetje kan inschatten als trainer... Ik heb hem ook wel bij Jong AZ gezien. Hij schroomt ingrijpen en aanpakken bij spelers niet. Maar als ik het zo hoor bij spelers, dan is het ook wel iemand die zijn arm weer om iemand kan heenslaan en hem er weer bij betrekt. Dat vind ik altijd een belangrijke eigenschap: dat je kritisch kunt zijn, en tevens iemand weer kan liften en het vertrouwen weer kan geven."

AZ neemt komende zomer afscheid van technisch directeur Max Huiberts. Inmiddels is zijn opvolger gepresenteerd: Niels van Duinen komt over van Excelsior. De Alkmaarders zijn de afgelopen tijd in verband gebracht met verschillende hoofdtrainers. Zo stelde De Telegraaf in februari al dat er al gesprekken zouden lopen met Anthony Correia (Telstar), die dat zelf overigens met klem ontkende. Daarnaast lekte gisteren (donderdag) een foto uit waarop Huiberts in een hotel in Akersloot een onderhoud zou hebben met Maurice Steijn, die zijn aflopende contract bij Sparta Rotterdam niet verlengt en dus vrij is om komende zomer in Alkmaar te tekenen.