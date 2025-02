Door Afellay afgeschreven PSV'er is plots een superster: 'Prijskaartje van 75 miljoen'

ontvangt de nodige complimenten na de overwinning van PSV op Juventus. Niet alleen maakte de verdediger in de verlenging het beslissende doelpunt (3-1 zege), ook was hij met zijn intercepties van grote waarde,

Na de wedstrijd buigen analisten Boudewijn Zenden en André Ooijer zich over de vraag wie de man van de wedstrijd was. Met uitblinkers als Ivan Perisic, Mauro Junior, Noa Lang en Flamingo is er voldoende keuze. De UEFA koos voor Lang als man van de wedstrijd. “Het kiezen van een man van de wedstrijd is nog best lastig, want ze hebben allemaal uitstekend gespeeld”, vindt Zenden. “Boscagli heeft het ook lang volgehouden na drie weken absentie.”

Ooijer kent echter geen twijfel. “Als je het hebt over een man van de wedstrijd, is dat voor mij wel Flamingo.” Ook op sociale media wordt het optreden van Flamingo uitgelicht. Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk stelt: “Op Ryan Flamingo kun je een prijs plakken: minstens 75 miljoen euro en anders blijft hij lekker in Eindhoven.” Pieter Zwart, onderdeel van de hoofdredactie van het blad, analyseert: “Ryan Flamingo haalt alles weg vanavond.”

Afellay schreef Flamingo af

Voorafgaand aan het Champions League-seizoen had niet iedereen vertrouwen in Flamingo. In september zei voormalig middenvelder Ibrahim Afellay bijvoorbeeld: "Flamingo, daar kan je de Champions League niet mee in. Daar heeft hij de ervaring en de snelheid niet voor." Sindsdien maakte Flamingo echter al drie doelpunten in het miljardenbal: hij scoorde tegen Girona (4-0 zege), Rode Ster Belgrado (2-3 zege) en dus tegen Juventus.

Data van FootballTransfers tonen momenteel aan dat Flamingo een Estimated Transfer Value van 19,4 miljoen euro vertegenwoordigt. De verdediger kwam afgelopen zomer voor een bedrag van negen miljoen euro over van FC Utrecht en heeft dit bedrag woensdagavond dubbel en dwars terugverdiend voor zijn werkgever.

Wie was volgens jou de man van de wedstrijd tegen Juventus? Laden... 35.7% Ryan Flamingo 16.6% Noa Lang 11.7% Mauro Junior 33.1% Ivan Perisic 2.8% Anders, namelijk... 1833 stemmen

